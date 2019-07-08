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"Yerli ürüne destek verelim ve birlik olalım”

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, “71 yıllık hayatımdaki tüm mesleki deneyimime güvenerek söylüyorum ve inanıyorum ki Türkiye’nin özellikle makine sektöründe önü çok açık. Yeter ki üretelim, yerli ürüne destek verelim ve birlik olalım” dedi.

"Yerli ürüne destek verelim ve birlik olalım”

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, “71 yıllık hayatımdaki tüm mesleki deneyimime güvenerek söylüyorum ve inanıyorum ki Türkiye’nin özellikle makine sektöründe önü çok açık. Yeter ki üretelim, yerli ürüne destek verelim ve birlik olalım” dedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:14
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"Yerli ürüne destek verelim ve birlik olalım”

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen Makine Zirvesi’nde sektör temsilcileri bir araya geldi. Makine Zirvesi, ‘Vizyon 2030’ teması ile Türkiye’nin lokomotif sektörü olarak görülen makine sektörünün dününü, bugününü ve geleceğini masaya yatırdı. Zirvede düzenlenen ‘Makine Sektörü Dönüşümünde Devletin Rolü’ adlı panelde konuşan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, yerli ürün çağrısı yaparak, “Makine sektörünün önü çok açık. Yeterki yerli ürüne destek verelim ve birlik olalım” diye konuştu.


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