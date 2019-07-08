Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen Makine Zirvesi’nde sektör temsilcileri bir araya geldi. Makine Zirvesi, ‘Vizyon 2030’ teması ile Türkiye’nin lokomotif sektörü olarak görülen makine sektörünün dününü, bugününü ve geleceğini masaya yatırdı. Zirvede düzenlenen ‘Makine Sektörü Dönüşümünde Devletin Rolü’ adlı panelde konuşan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, yerli ürün çağrısı yaparak, “Makine sektörünün önü çok açık. Yeterki yerli ürüne destek verelim ve birlik olalım” diye konuştu.



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