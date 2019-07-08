Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
98876
ALTIN
257.441
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1681
EURO
6.4220

“Türkiye makine sektörü olmadan zenginleşemez”

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Bugün hangi imalat veya hizmet sektörüne odaklansak onu ayağa kaldıracak olan makine. Dünyada üreterek kalkınmış ülkelerin tamamında güçlü bir makine sanayii görüyoruz. Ülkemizin zenginleşmesinde makinesiz şansımız yok” dedi.

“Türkiye makine sektörü olmadan zenginleşemez”

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Bugün hangi imalat veya hizmet sektörüne odaklansak onu ayağa kaldıracak olan makine. Dünyada üreterek kalkınmış ülkelerin tamamında güçlü bir makine sanayii görüyoruz. Ülkemizin zenginleşmesinde makinesiz şansımız yok” dedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:24
1241 Okunma
“Türkiye makine sektörü olmadan zenginleşemez”

İHRACATIMIZI 10 KAT ARTIRDIK: 2000’den bu yana dünya makine ihracatı ancak iki katına çıkarken bu dönemde yakaladığımız yüzde 15’lik ortalama ivme ile ihracatımızı 10 kat artırdık. Yüksek teknoloji ile fark yaratan, uluslararası rekabette güçlü, ekonomiye yön veren bir sektör olmakta kararlıyız.

Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip olan makine sektörü, 2018 yılında 13 bin işletme ve 240 bin istihdam ile 99,4 milyar TL ciro ve 24 milyar TL katma değer büyüklüğüne ulaştı. Makine ihracatı ise yüzde 15’lik artışla 17,15 milyar dolara yükselerek, ihracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 64 gibi tarihi bir değere ulaşıldı. Türkiye’de makine sektörünün temsilcileri, yüksek teknoloji ile fark yaratan, uluslararası rekabette güçlü ve ekonomiye yön veren bir sektör olmakta kararlı. Makine sektörünün 2030 yılı hedefi ise yıllık 100 milyar dolarlık üretim hacmine ulaşabilmek. Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye’de makine sektörünün ulaştığı büyüklük ve MAKFED’in hedefleri hakkında Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.


>>>Haberin devamı için tıklayınız<<<

Son Güncelleme: 08.07.2019 17:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yerli ürüne destek verelim ve birlik olalım”
"Yerli ürüne destek verelim ve birlik olalım”
Çelebi Hava Servisi Ekovitrin özel söyleşisi
Çelebi Hava Servisi Ekovitrin özel söyleşisi
Lojistik dosyası: Hava kargo taşımacılığı
Lojistik dosyası: Hava kargo taşımacılığı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim