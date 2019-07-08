“Türkiye makine sektörü olmadan zenginleşemez”

İHRACATIMIZI 10 KAT ARTIRDIK: 2000’den bu yana dünya makine ihracatı ancak iki katına çıkarken bu dönemde yakaladığımız yüzde 15’lik ortalama ivme ile ihracatımızı 10 kat artırdık. Yüksek teknoloji ile fark yaratan, uluslararası rekabette güçlü, ekonomiye yön veren bir sektör olmakta kararlıyız.

Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip olan makine sektörü, 2018 yılında 13 bin işletme ve 240 bin istihdam ile 99,4 milyar TL ciro ve 24 milyar TL katma değer büyüklüğüne ulaştı. Makine ihracatı ise yüzde 15’lik artışla 17,15 milyar dolara yükselerek, ihracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 64 gibi tarihi bir değere ulaşıldı. Türkiye’de makine sektörünün temsilcileri, yüksek teknoloji ile fark yaratan, uluslararası rekabette güçlü ve ekonomiye yön veren bir sektör olmakta kararlı. Makine sektörünün 2030 yılı hedefi ise yıllık 100 milyar dolarlık üretim hacmine ulaşabilmek. Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye’de makine sektörünün ulaştığı büyüklük ve MAKFED’in hedefleri hakkında Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.