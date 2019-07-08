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Turizm kredilerinde yüzde 10 artış

Turizm kredilerinde yüzde 10 artış

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:24
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Turizm kredilerinde yüzde 10 artış

Turizm sektörü Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip. Ülkemizin bacasız sanayii olan turizm, bankacılık sektörü açısından da önemli bir kaynak oluşturuyor. Dolayısıyla bankalar, verdikleri turizm kredileriyle turizm sektöründeki işletmelere desteklerini sürdürüyorlar. Bankaların turizm destek kredileri sayesinde birçok turizm işletmecisi de rahat bir nefes alıyor. BDDK verilerine göre Nisan 2019 sonu itibariyle turizm sektörüne kullandırılan krediler yüzde 10 artarak 91 milyar TL’ye ulaşmış durumda. 

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Son Güncelleme: 08.07.2019 17:11
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