"Kural koyan bir vizyonla başarıyı yakalayacağız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başlattıkları Milli Teknoloji Hamlesi’nde özellikle savunma sanayii alanında elde ettikleri örnek başarıları, başta makine sektörü olmak üzere, diğer sektörlere de yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen ‘Makine Zirvesi-Vizyon 2030’da konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makine sektörünün devamlı yükseliş kaydettiğini söyledi. Bakan Varank, “Türkiye olarak, bu yükseliş ve dönüşüm çağının gerisinde kalamayız. Sanayide ve teknolojide oyunun kuralları yeniden yazılırken; biz kuralları takip eden değil, kural koyan bir vizyonla başarıyı yakalamak durumundayız. Bu nedenle ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temin edecek, yapay zekâ gibi kritik teknolojilerde atılım sağlayacak politikalarımızı, milli teknoloji hamlesi olarak benimsedik" dedi.

“AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 6. MAKİNE ÜRETİCİSİYİZ”

Sanayi öncülüğünde büyümenin, sağlıklı bir ekonominin en net göstergesi olduğunu belirten Mustafa Varank, makine üreticisi firmaların dünyanın dört bir yanına, 200 ülkeye makine satar hale geldiğini aktardı. Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa’nın en büyük 6. makine üreticisiyiz. Elbette bu önemli başarılarda, sizlerin çabası ve katkıları çok büyük. Başarıyı artık ufku geniş, dünyayı tanıyan, trendleri takip eden, ortaya yenilik koyanlar elde ediyor. Bu vesileyle, izleyen değil öncülük eden ve vizyonuyla örnek olan tüm iş insanlarımızı, üreticilerimizi tebrik ediyorum. Amacımız sizlerin bu başarılarını daha da ileri seviyelere taşımak için sizlere yol arkadaşlığı yapmak. Türkiye’nin yeni başarı hikayesini teknolojiyle büyüyen sanayi sektörü, yani sizler yazacaksınız. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ilgili ve bağlı kuruluşlarımızla birlikte sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Mustafa Varank, tüm kaynak ve imkanları, teşvik stratejilerini sanayi sektörüne sıçrama yaptırmak için planladıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte sanayimize sağlanan destekleri büyük ölçüde bakanlığımız bünyesinde toplamış bulunuyoruz. Böylece, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu destekleri tek elden, daha verimli ve organize bir şekilde vereceğiz. Tabi sadece destekler değil, özel endüstri bölgeleri gibi sanayicinin iş ve işlemlerinin tamamını bakanlığımıza gelip, tek bir kapıdan, hızlıca halledebileceği yenilikçi adımları da hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kısacası, bizler sırtınızdaki bürokrasi yükünü hafifleteceğiz, sizler de zamanınızı ve enerjinizi üretime harcayacaksınız."