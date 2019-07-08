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Ekovitrin'den raporlarla e-ticaret dosyası!

E-ticaret büyümeye devam ediyor. Global e-ticaret pazarının 2019 yılı sonu itibariyle 3,5 trilyon dolara erişeceği öngörülüyor. 2018 yılı rakamlarına göre Çin 634 milyar dolarla pazarın en büyük oyuncusu. Çin’i 504 milyar dolarla ABD takip ediyor. Japonya 123 milyar dolarla üçüncü, İngiltere 103 milyar dolarla dördüncü ve Almanya 70 milyar dolarla e-ticaret pazarından en büyük pay elde eden beşinci ülke.

Ekovitrin'den raporlarla e-ticaret dosyası!

E-ticaret büyümeye devam ediyor. Global e-ticaret pazarının 2019 yılı sonu itibariyle 3,5 trilyon dolara erişeceği öngörülüyor. 2018 yılı rakamlarına göre Çin 634 milyar dolarla pazarın en büyük oyuncusu. Çin’i 504 milyar dolarla ABD takip ediyor. Japonya 123 milyar dolarla üçüncü, İngiltere 103 milyar dolarla dördüncü ve Almanya 70 milyar dolarla e-ticaret pazarından en büyük pay elde eden beşinci ülke.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:57
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Ekovitrin'den raporlarla e-ticaret dosyası!

TÜSİAD-Deloitte Digital işbirliği ile hazırlanan ‘E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019’ raporu açıklandı. Raporda dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi ve yakın dönem gelişmeleri incelenirken, omni-channel perakende, B2B e-ticaret, kişisel verilerin korunması ve e-ihracat gibi güncel başlıklar üzerine değerlendirmeler de yer alıyor.

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen, ‘Küresel E-Ticaret Raporu’nda Türkiye’nin 2018’de e-ticarette yüzde 38 oranında büyüme gösterdiğini açıkladı. Türkiye e-ticarette dünyanın en hızlı büyüme kaydeden ülkesi oldu. Türkiye’den sonra ikinci sırayı yüzde 30 büyüme oranıyla Asya Pasifik Bölgesi aldı. 

Dergimizin Temmuz sayısında yer verdiğimiz e-ticaret raporlarını ve söyleşileri yakından incelemek için tıklayınız.

Son Güncelleme: 08.07.2019 17:04
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