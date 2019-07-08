Ekovitrin'den raporlarla e-ticaret dosyası!

E-ticaret büyümeye devam ediyor. Global e-ticaret pazarının 2019 yılı sonu itibariyle 3,5 trilyon dolara erişeceği öngörülüyor. 2018 yılı rakamlarına göre Çin 634 milyar dolarla pazarın en büyük oyuncusu. Çin’i 504 milyar dolarla ABD takip ediyor. Japonya 123 milyar dolarla üçüncü, İngiltere 103 milyar dolarla dördüncü ve Almanya 70 milyar dolarla e-ticaret pazarından en büyük pay elde eden beşinci ülke.