Ekovitrin'den raporlarla e-ticaret dosyası!

TÜSİAD-Deloitte Digital işbirliği ile hazırlanan ‘E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019’ raporu açıklandı. Raporda dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi ve yakın dönem gelişmeleri incelenirken, omni-channel perakende, B2B e-ticaret, kişisel verilerin korunması ve e-ihracat gibi güncel başlıklar üzerine değerlendirmeler de yer alıyor.
Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen, ‘Küresel E-Ticaret Raporu’nda Türkiye’nin 2018’de e-ticarette yüzde 38 oranında büyüme gösterdiğini açıkladı. Türkiye e-ticarette dünyanın en hızlı büyüme kaydeden ülkesi oldu. Türkiye’den sonra ikinci sırayı yüzde 30 büyüme oranıyla Asya Pasifik Bölgesi aldı.
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