Çelebi Hava Servisi Ekovitrin özel söyleşisi

Türkiye’de 2018’de toplam 100 bin ton, globalde ise 1 milyondan fazla kargo elleçleyen Çelebi Hava Servisi, İstanbul Havalimanı’nda sahip olduğu 18 bin metrekarelik antreposunda 58 havayoluna hizmet veriyor. Çelebi Hava Servisi, İstanbul Havalimanı’na taşınması sonrasında portföyünde de önemli oranda artış hedefliyor. Çelebi Hava Servisi İstanbul Bölge Direktörü Burak Kurt, hava kargo taşımacılığında sundukları hizmetler ve hedefleri hakkında Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Hava kargo taşımacılığında sektördeki konumunuzu rakamsal verilerle anlatır mısınız?

Çelebi Hava Servisi, 1995 yılından bu yana hava kargo taşımacılığı sektöründe yer almakta olup; Türkiye’deki ilk resmi antrepo hizmetine 2003 yılında başladı. 2018 yılını değerlendirdiğimizde, Türkiye’de toplam 100 bin ton kargo, globalde ise diğer iştiraklerimiz ile 1 milyondan fazla kargo elleçlendi. İstanbul Havalimanı’nda hizmet vermekte olduğumuz 18 bin metrekarelik antrepomuzda; 58 havayoluna hizmet veriyoruz. İstanbul Havalimanı’na taşınmamız sonrasında portföyümüzde artış bekleniyor.