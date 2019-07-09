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BlockchainİAÜ hayata geçiyor

Türkiye’de Blockchain uzman açığının kapatılması ve teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılması amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde, İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi - BlockchainİAÜ hayata geçiyor.

BlockchainİAÜ hayata geçiyor

Türkiye’de Blockchain uzman açığının kapatılması ve teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılması amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde, İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi - BlockchainİAÜ hayata geçiyor.

09 Temmuz 2019 Salı 13:11
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BlockchainİAÜ hayata geçiyor

İstanbul Aydın Üniversitesi, dünyaca saygın İngiliz Blockchain Army firması ile yaptığı iş birliği doğrultusunda İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi’ni kuruyor. Amacı, dijital çağın teknolojisi Blockchain alanında eğitimler düzenlemek, her sektöre uygulanabilen bu teknolojiye hâkim insan gücünü yetiştirmek olan merkez, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Blockchain Army Kurucu Ortağı Erol User’in attığı imzalarla hayata geçirildi.

“ELEKTRONİK BİR NOTER VAZİFESİ GÖRECEK”

Çalışmaları ve gelişmeyi akademik düzeye taşıyabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren Blockchain Army Kurucu Ortağı Erol User de iş birliği kapsamında ileride yeni iş sektörlerine de umut vaat ettiklerini dile getirdi. User konuşmasına şöyle devam etti: “İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yenilikçi bir üniversite ve aynı zamanda kapasite olarak da yurtdışında en etkin çalışan kurumlardan biri olduğunu görüyoruz.  Bizler de blok zinciri konusunda uluslararası alanda uzmanlaşmış Avrupa Birliği’nin kurduğu INATBA’nın ve Observatory Forum’un üyesi olan tek Türk şirketiyiz. Bu anlamda da iş dünyasında ilerleyen çalışmalarımızı Sayın Mustafa Aydın vasıtasıyla akademik tabanının oluşturulması için ortak bir merkez kurmaya karar verdik. Bu teknoloji ile ilgili bazı bilinmeyenler var. En büyük sorun blockchain’in bitcoin gibi kripto paralarla ortak alınıp karıştırılması. Blockchain dediğimiz olay aslında güvenli ve eşzamanlı bir teknoloji. Değiştirilemeyecek bilgilerin toplandığı bir data zinciri. Bu yüzden de en güvenilir olduğu için kripto paralar da bu teknolojiyi kullanıyor. Fakat biz işi kripto paralar üzerinden değil bu teknolojinin sağlık, meteoroloji bilhassa iş dünyası için kullanılabilir nitelikteki aplikasyonlarını yapıyoruz. Esasında bunlar gündeme geldiğinde her şeyin daha hızlı, güvenli ve eş zamanlı olacağını söyleyebiliriz. Yani bu teknoloji elektronik bir noter vazifesi görecek.”

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