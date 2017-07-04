banner181

banner197
Ana SayfaTemmuz-17

TÜRKİYE ATILIM VE YATIRIMDA TAM GAZ İLERLİYOR

04 Temmuz 2017 Salı 14:47
Bu haber 544 kez okundu

2017 Yılının çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 5 ile beklentilerin üstünde büyüdü. Büyümenin yarıya yakını ihracattan gelirken, sanayi ve yatırımdaki artış umutları yükseltti.

TÜRKİYE ATILIM VE YATIRIMDA TAM GAZ İLERLİYOR
Türkiye ekonomisi, FETÖ darbe girişimi, terör eylemleri, jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerin yaşandığı 2016’yı atlattıktan sonra, ‘atılım ve yatırım’ yılı ilan edilen 2017’ye de iyi başladı. Ekonomi ilk çeyrekte hükümetin sağladığı istihdam, vergi teşvikleri ve sanayiciye nefes aldıran Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının da katkısıyla yüzde 5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler, ekonominin tekrar sağlıklı bir büyüme kompozisyonuna doğru ilerlediğini de ortaya koydu. Mayıs itibarıyla 7 aydır kesintisiz artışını sürdüren ihracat, ilk çeyrekte büyümenin yarısını sağladı. Büyümede sanayi, yatırım ve tüketimin ağırlığı da eşit olunca kompozisyon dengelendi. GELİR 10 BİN 513 DOLAR TÜİK verilerine göre; Türkiye ekonomisi 2.6 trilyon lira (839 milyar dolar) büyüklüğe ulaştı. Kişi başı gelir de 10 bin 513 dolar oldu. Orta Vadeli Program’da 2017 büyüme hedefi yüzde 4.4 olarak belirlendi. Gerek sanayi üretiminde gerek ihracattaki artış ile vergi indirimlerinin sürmesi, büyümedeki yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Türkiye, G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke olurken, Avrupa Birliği üyelerinin 23’ünden de daha hızlı büyüdü


Dosyanın devamı...
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.