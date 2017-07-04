TÜRKİYE ATILIM VE YATIRIMDA TAM GAZ İLERLİYOR

Türkiye ekonomisi, FETÖ darbe girişimi, terör eylemleri, jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerin yaşandığı 2016’yı atlattıktan sonra, ‘atılım ve yatırım’ yılı ilan edilen 2017’ye de iyi başladı. Ekonomi ilk çeyrekte hükümetin sağladığı istihdam, vergi teşvikleri ve sanayiciye nefes aldıran Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının da katkısıyla yüzde 5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler, ekonominin tekrar sağlıklı bir büyüme kompozisyonuna doğru ilerlediğini de ortaya koydu. Mayıs itibarıyla 7 aydır kesintisiz artışını sürdüren ihracat, ilk çeyrekte büyümenin yarısını sağladı. Büyümede sanayi, yatırım ve tüketimin ağırlığı da eşit olunca kompozisyon dengelendi. GELİR 10 BİN 513 DOLAR TÜİK verilerine göre; Türkiye ekonomisi 2.6 trilyon lira (839 milyar dolar) büyüklüğe ulaştı. Kişi başı gelir de 10 bin 513 dolar oldu. Orta Vadeli Program’da 2017 büyüme hedefi yüzde 4.4 olarak belirlendi. Gerek sanayi üretiminde gerek ihracattaki artış ile vergi indirimlerinin sürmesi, büyümedeki yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Türkiye, G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke olurken, Avrupa Birliği üyelerinin 23’ünden de daha hızlı büyüdü