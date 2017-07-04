Türk yatırımcının gözdesi Orlando

ABD’nin Florida eyaletinde gayrimenkul ve yatırımcı vizesi danışmanlığı yapan Miami Epic Group Kurucusu Zeynel Biter, Türk yatırımcılara Miami’de yatırım yapma önerisinde bulunarak, “Miami’de hem vergiler düşük, hem de konut fiyatları diğer büyük şehirlerin çok gerisinde. Miami yatırım için çok uygun bir şehir. Florida’da yaklasik 10 bin Türk yaşamakta ve 1500’den fazlasının aktif yatırımcı olduğunu biliyoruz” dedi. Biter, birkaç yıl önce Miami’de tatil amaçlı konut yatırımı yapan Türklerin yerini bugünlerde daha çok Green Card ve oturma izni almak için E-2 ve EB-5 vizesi onaylı konut projelerine yöneldiğini kaydetti. Uzun yıllardır bölgede gayrimenkul danışmanlığı yapan Biter yatırım için doğru bölgeleri sıraladı: “Tatil amaçlı kullanacak iseniz tabii ki okyanusa yakın olmak istersiniz ve Miami Beach buna cok uygun bir bölge. Kira getirisi olan yatırım amaçlı alım gerçekleştirmek amacındaysanız gelişmekte olan bölgeler Midtown, Egdewater, North Miami Beach, Bay Harbor Islands, North Bay Village, Miami Gardens bölgelerinde yatırım yapmak size hem prim yapması ve hem de kira getirisi açısından çok faydalı olur. Kısa vadede gelişen bölgeler olan Brickell, Midtown, Egdewater, Bay Harbor Islands.” Son 1 yılda Orlando’nun da yıldınızın parladığını ifade eden Biter, Disney Eğlence merkezi, Universal Studios, Lego Land, NASA Uzay Üssü gibi Orlando’nun outlet alışveriş ve eğlence merkezlerine sahip Orlando’nun ABD’nin 1 numaralı turist destinasyonu olduğunu kaydetti.



TÜRKLER SIKI PAZARLIK YAPIYOR

Biter, 87.000 $’a aldığınız bir konutun ortalama kira getirisinin 1.150 $ değerinde olduğunu belirtti: “Türkler ev alirken ciddi pazarlıklar yapmakta. Yapacağınız yatırımda pazarlık gücünüz ödeme şekline göre değişebilir. ‘Closing” dedigimiz tapu islemlerinin tamamlanması nakit alımlarda yaklaşık 3 hafta; mortgage destekli alımlarda ise 45 güne kadar sürüyor. 500.000 $ ve üstü alımlarda yatırımcı vizesine sahip olunan Florida’da emlak yatırımının bir baska avantaji eyalet gelir vergisi olmaması. EPIC Group Uluslararası Göçmenlik Avukatı Isadora Velazquez ise alımların hukuki ve vergisel boyutuna değindi: “Senelik emlak vergisi satış rakamının yaklasik %2’si kadardir. Bir emlak yatırımcısının federal gelir vergisini de göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu da gelir ve gider beyanlarina göre değişiklik göstermektedir. Vergiler konusunda CPA denilen sertifikali muhasebecilerden profesyonel destek alinmasini mutlaka tavsiye ederim” dedi. EPIC Group kurucusu Biter, THY Miami direkt uçuşları ve T.C. Miami Başkonsolosluğu’nun açılması ile yüksek ivme kazanan Miami’de 5 yıl içinde Türklerin konut alımının 3 katına çıkacağını öngördü