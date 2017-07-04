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SENA YAPI ÜRÜNLERİYLE SEKTÖRE YENİLİK KATIYOR

04 Temmuz 2017 Salı 14:38
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Estetiği, kaliteyle buluşturan Sena Yapı, İstanbul’da düzenlenen 40. Yapı Fuarı’nda; iç dekorasyon ve dış cephe ısı ve ses izolasyonu alanında geliştirdiği yeni ürünlerini sergiledi.

SENA YAPI ÜRÜNLERİYLE SEKTÖRE YENİLİK KATIYOR
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaattaki hızlı gelişim, mimari değişimi beraberinde getiriyor. Yeni mimari çizgiler ve ürünler, İstanbul’da düzenlenen 40. Yapı Fuarı’nda sergilendi. Fuar’da öne çıkan firmalardan biri olan Sena Yapı, 20 yıllık tecrübesiyle geliştirdiği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. İç dekorasyon ve dış cephe ısı ve ses izolasyonu alanında geliştirdiği yeniliklerle fuara katılan Sena Yapı, geliştirdiği alternatif ürünlerle dikkat çekti. Sena Yapı’nın 2001 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini hatırlatan Sena Yapı İhracat Müdürü Adnan Özçelik, 2006 yılından itibaren sektörde büyüyen bir üretici olduklarını ifade ederek, “Yapılarda su, ısı, ses ve yangın yalıtım malzemelerinin üretim ve satışını gerçekleştiriyoruz. Özellikle dekoratif dış cephe ürünlerindeki üretimimizle fuarda yoğun ilgi gördük. Su, ısı, ses ve yangın yalıtımıyla ilgili malzemelerin üretimini yapıyoruz. Ayrıca satış ve uygulamalar konusunda önemli projeler yürütüyoruz. Özellikle izolasyon uygulamaları alanında teknik bakış açımız ve kalifiye kadromuzla bir çok yeni ürünü sektöre kazandırıyoruz. Ar-Ge’ye önem vererek, hedeflerimize ilerliyoruz. Daha kaliteli ve doğru ürün ve hizmet üretebilmek adına 2006 yılından itibaren üretim işletmeciliği yapıyoruz. Ürettiğimiz yeni ürünler dikkat çekiyor. Geliştirdiğimiz ürün ve sistemler sektörümüze değer katarken, ekonominin daha da büyümesini sağlıyor. Özellikle dekoratif dış cephe ürünleri konusunda çığır açan yeniliklerimiz var” dedi.


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