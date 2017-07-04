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"OSMANLI VE TÜRK MUTFAĞIYLA DAMAKLARDA İZ BIRAKIYORUZ"

04 Temmuz 2017 Salı 14:39
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Eşref Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uçar: Halep'ten Makedonya'ya uzanan tüm lezzetleri içinde barındıran Osmanlı ve Türk Mutfağının eşsiz yemeklerini sunuyoruz. Dinlenmiş ve fırınlaşmış yemeklerimiz, misafirlerimizin dağında iz bırakıyor.

Uçarlar Yapı markasıyla inşaat sektöründe faaliyet gösteren Metin Uçar, geleneksel mutfak kültürüne katkı sunmak amacıyla Eşraf Lokantası’nı kurup, Osmanlı ve Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini buluşturdu. İstanbul Florya’da hizmet sunan Eşraf Lokantası’nın önemli bir eksikliği kapatmak için kurulduğunun altını çizen Uçar, “Osmanlı ve Türk mutfağının lezzetli yemekleriyle damaklarda iz bırakıyoruz” diyerek ticari kazançtan öte üstlendikleri misyona dikkat çekiyor. İş ve siyaset dünyası ile ünlülerin uğrak yeri olan Eşraf Lokantası’nın, yabancı turistleri de ağırladığını ifade eden Metin Uçar, Ramazan’da büyük ilgi gördüklerini söyleyerek sorularımızı yanıtladı...


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