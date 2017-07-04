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Metin Özdemir Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevine atandı

04 Temmuz 2017 Salı 13:16
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Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’ın Halk Bankası Genel Müdürü olarak göreve başlamasının ardından, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi olan Metin Özdemir 12.06.2017 tarihinden itibaren Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü olarak atandı.

Metin Özdemir Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevine atandı
Metin Özdemir Kimdir?
Metin Özdemir 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1992 yılında Kuveyt-Türk Finans Kurumu A.Ş.’de başladı. 1996 yılından itibaren iş hayatına perakende sektöründe yönetici olarak devam eden Özdemir, 2004-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. Nisan 2012 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Özdemir, ayrıca Bankanın Ücretlendirme Komitesi üyeliği ve Kredi Komitesi yedek üyeliği görevlerini de yürüttü. 18 Şubat 2015 tarihinden itibaren, Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim ve Ücretlendirme Komitelerinde görev yapmakta olan Özdemir 12 Haziran 2017 tarihinde Ziraat Katılım Genel Müdürü olarak atandı.

Türkiye’nin Kamu Sermayeli İlk Katılım Bankası olan Ziraat Katılım faaliyetlerine 2015’te başladı. Kısa sürede şube sayısını 47’e çıkardı. 2016 yılsonu itibariyle, aktif büyüklüğü geçen yıla oranla yüzde 266’lık artışla 8 milyar TL’ye ulaşan Ziraat Katılım’ın reel sektöre, ülke ekonomisine ve katılım bankacılığına katkısı artarak devam ediyor. Ziraat Katılım Bankası, KOBİ’lerin en çok tercih ettiği bankalar arasında öne çıkıyor. Ziraat Katılım, katılım bankacılığı prensiplerine uygun, doğru finansal çözümlerle bireylerin ve işletmelerin ülke ekonomisine katkısını artıracak projelerin destekçisi olarak hep birlikte büyümeyi hedefleyen, farklı bir katılım bankası olma amacı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Müşterilerini her koşulda dinleyen, anlayan ve onlara özgün çözümler sunmayı kendisine temel ilke edinen Ziraat Katılım; yalnızca müşterileri ve hissedarları için değil tüm paydaşlarına ve topluma değer katacak çalışmalarda bulunmaya odaklı. Ziraat Katılım, Ziraat Finans Grubu’nun bir üyesi ve 152 yıllık bir bankacılık hizmet geleneğinin mirasçısı olarak, deneyimli personeli, etkin dağıtım kanalları, dijital platformları ve teknolojik altyapısıyla bireysel ve kurumsal bankacılık alanlarında müşterilerine hizmet sunuyor. Ziraat Katılım, bölgesinde ve küresel ölçekte büyük hedefleri olan yeni Türkiye’nin inşasına katkıda bulunarak; “Paylaştıkça Daha Fazlası’’ ilkesi çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor.
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