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MarİTÜ Fashion Show Ritz Carlton’da gerçekleşti

04 Temmuz 2017 Salı 13:13
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Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii ile İTÜ – Fashion Institute of Technology (FIT) Moda Tasarımı Programı’nın 10. dönem mezunlarının tasarımları İTÜ Fashion Show 2017’de görücüye çıktı.

MarİTÜ Fashion Show Ritz Carlton'da gerçekleşti
Carlton Otel’de gerçekleşti. İTÜ Rektörlüğü’nün katkılarıyla yapılan İTÜ Fashion Show’un sunuculuğunu Özge Ulusoy üstlendi. Güzelliğiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, siyah kıyafetiyle de göz kamaştırdı. 25 mankenin podyuma çıktığı organizasyonda genç tasarımcılar, 2018 İlkbahar-Yaz temasıyla hazırladıkları tasarımlarını, hazır giyim ve moda sektörünün önemli isimlerinin karşısına çıkardı. Yarışmanın seçici jürisinin kararıyla İTÜ Fashion Show 2017’iın en başarılı tasarımları seçildi.

MUHAMMED ALİ YILDIZ ÖDÜLLERİ TOPLADI
Bu yıl mezun olan 20 genç tasarımcının hazırladığı kıyafetler, jüriyi oldukça zorladı. Yarışmanın birinciliğini Between The Borders temasıyla Muhammed Ali Yıldız kazandı. Genç tasarımcı aynı zamanda LC Waikiki ve Kiğılı Özel ödüllerini de alarak yarışmadan 3 ödülle ayrıldı. Kiğılı’nın yeni koleksiyonuna tasarım yapma şansı yakalayan Muhammed Ali Yıldız aynı zamanda firmada staj yapma hakkı kazandı. Yarışmada ikinciliği The Shadow of Past temasıyla Selda Palacı, üçüncülüğü ise Allknot adlı tasarımıyla İlayda Damar kazandı. Kipaş Özel Ödülü ise Denimicious tasarımıyla Mirel Okumuş’un oldu. Yarışmanın ardından gerçekleşen Stoll Mayer firmasının defilesi ise büyük alkış aldı.

BÜYÜK JÜRİ ZORLANDI İTÜ
Fashion Show’un seçici jürisinde; İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jale TUNCEL, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Okyay Mızrak, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hadi KARASU, TGSD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent ALKANLI, Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ruken MIZRAKLI, The Ritz Carlton Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Uygurmen, LC Waikiki Buying Direktörü Sinem ÇOLAKOĞLU, LC Waikiki Kurumsal Akademi Direktörü Gülperi SAVCI TANDAR, KİPAŞ Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Murat ARIÖZ, BestSeller Vero Moda Müdürü Akgül Şahin Mican, Lectra Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Burak SÜSOY, Kiğılı Marka Direktörü İlkay KELEŞ, İPEKYOL Koordinasyon Müdürü ve Moda Tasarımcısı Songül Atak, IMG Doğuş Moda Direktörü BANU BÖLEN, L’APPART İletişim Feride TANSUG, Moda Yazarı Barış ÇAKMAKÇI ve Moda Editörü Yasemin DİZDAR ve Saç Tasarımcısı Alp TÜŞE yer aldı.


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