KÜRESEL SERVET 166.5 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Dünyanın lider yönetim danışmanlığı firmalarından The Boston Consulting Group (BCG) tarafından bu yıl on yedincisi yayınlanan 2017 Küresel Varlık Raporu’na (Global Wealth Report 2017) göre, dünyada bireylerin sahip olduğu toplam finansal varlıklar, yani “küresel servet”, 2016 yılında yüzde 5,3 oranında artarak, 166,5 trilyon dolara ulaştı. Raporda 2016 yılındaki servet büyümesinin temel nedeni olarak hızlanan ekonomik büyüme ve dünyanın birçok yerinde hisse senedi piyasalarının sergilediği güçlü performans gösteriliyor.