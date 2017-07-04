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KÖRFEZ’DE KRİZ

04 Temmuz 2017 Salı 14:45
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Müslüman ülkelerin, Katar’la diplomatik ilişkilerini kesmesi dünyada şok etkisi yarattı. Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Libya başta olmak üzere 10 ülkenin, Doha yönetimine abluka uygulaması Türkiye’nin tepkisini çekti.

KÖRFEZ'DE KRİZ
Dünya, Körfez’de patlak veren Katar krizini konuşuyor. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın ardından Yemen, Libya ve Maldivlerin de aralarında olduğu 10 irili ufaklı ülke, Katar yönetimiyle diplomatik ilişkileri kesti. Katar’ın ‘terörist’ gruplara destek verdiğini ileri süren ülkeler, Doha yönetiminin bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini düşünüyor. Katar Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera televizyonunda yayınlanan açıklamasında Doha yönetimiyle haksız şekilde ilişkilerini kesen ülkelerin ileride pişman olacağını vurguladı. Türkiye ve İran gibi bazı ülkeler ise Katar’la diplomatik ilişkilerin kesilmesinin bölgedeki krizi çözmeyeceğini duyurarak Doha’ya sahip çıktı. Açıklama yapan Pakistan, Katar’la ilişkileri kesmek gibi bir planının olmadığını duyurdu. Söz konusu ülkeler, Katar’la tüm kara, deniz ve hava sınırlarını kapattı. Katarlıların dört ülkeye seyahat etmesi yasaklanırken, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE’den de kimse Katar’a gidemeyecek.


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