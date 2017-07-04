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KonŞehit Olçok’un ajansına 4 ödül

04 Temmuz 2017 Salı 13:19
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AK Parti’nin kuruluşundan bu yana seçim kampanyalarına yön veren ve 15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok tarafından yönetilen Arter Reklam Ajansı, 16 Nisan halk oylamasıyla ilgili kampanya çalışmalarından dolayı Brüksel’de 22. Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneğince 4 dalda ödüle layık görüldü.

KonŞehit Olçok'un ajansına 4 ödül
Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile şehit edilen Erol Olçok’un kurduğu reklam ajansı, 16 Nisan’daki halk oylamasına yönelik kampanya çalışmalarıyla Avrupa’da bir yarışmadan 4 ödül kazandı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen 22. Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) Konferansı, dünya genelinde başarı göstermiş siyasi kampanyalara Polaris Ödülleri’nin verilmesiyle sona erdi. Başarılı çalışmaların 24 kişilik jüri tarafından bazı kategorilerde değerlendirilmesiyle belirlenen Polaris Ödülleri’nin 4’üne, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana seçim kampanyalarına yön veren Arter Reklam Ajansı layık görüldü. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini engellemeye çalışırken Boğaziçi Köprüsü’nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) oğlu Abdullah Tayyip Olçok’la şehit edilen reklamcı Erol Olçok’un kurduğu firmayı törende kardeşi ve ajans başkanı Cevat Olçok temsil etti. Olçok törene, ajansta görevli Creative Direktör ve Ankara Temsilcisi Yalçın Kayacan, Siyasal Strateji Danışmanı Gökhan Yücel, Siyasal İletişim Danışmanı Ahmet Alper Koçak ile katıldı.

HÜZÜN VE SEVİNÇ
Ödül töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Ajans Başkanı Cevat Olçok, “Birinci ödülümüz açık hava uygulamalarında altın, ikinci ödülümüz gazete, broşür ve dergi gibi baskılı işlerde bronz, üçüncüsü basın ilanları kategorisinde, 4’üncü ödülümüz en iyi kampanya uygulaması konusunda. 4 tane ödül aldık. Güzel bir şey.” dedi. Olçok, Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneğinin 22 yıldır siyasal iletişimle ilgili kritik konuların tartışıldığı konferanslar düzenlediğini ve bu yıl ödüller vermeye başlandığını anlattı. Ödül almanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Olçok, şöyle konuştu: “Burada bu ödülü almamıza vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a ve AK Parti yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar reklam verenler. Reklam verenler olamasaydı bu ödül törenine katılamaz, ödül alamazdık. Bu ödülü alırken bir buruk tarafım da var. Bu ödül törenine rahmetli Erol abimin ve Abdullah Tayyip’in de şahit olmasını çok isterdim. O yüzden bir tarafım hüzünlü bir tarafım da sevinçli.” Halk oylaması kampanyasında yaklaşık 100 kişilik ekiple çalıştıklarını dile getiren Olçok, emeği geçen bütün ekip arkadaşlarına teşekkür etti.


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