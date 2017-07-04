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Kokusuz sarımsaklı şampuana ilgi artıyor

04 Temmuz 2017 Salı 13:24
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Zigavus Pharma Trakya Bayisi Abdulkadir Aslan: “Zigavus Pharma’nın, saç dökülmelerine karşı ürettiği bitkisel içerikli kokusuz sarımsaklı şampuan Bulgaristan’dan da büyük ilgi görüyor.”

Kokusuz sarımsaklı şampuana ilgi artıyor
Stresli yaşam koşullarından dolayı her yaştan insanın ortak problemi haline dönüşen saç dökülmesine karşı bitkisel içerikli kokusuz sarımsaklı şampuan üreten Zigavus Pharma, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Saç dökülmesinin, doğadan ilham alınarak geliştirilen ürünlerle önlendiğini belirten Zigavus Pharma Trakya Bayisi Abdulkadir Aslan, “Zigavus, dökülmenin temelinde yatan sorunlar, saç derisi problemleri ve saç hücrelerinin güçsüzleşmesinin önüne bitkisel destekli şampuanla geçmeyi başardı. Yüzyıllardır saç dökülmesine karşı en etkili bitki olan sarımsakla ilgili Ar-Ge faaliyetleri yürüten marka, kokusuz sarımsaklı şampuanı üreterek ilke imza attı” dedi. Zigavus Pharma’nın, Almanya’da saç dökülmesi üzerine çalışma yapan kozmetoloji uzmanları ile birlikte, sarımsağın içeriğindeki saç dökülmesini durduran etmenleri özelliğini kaybetmeden kokusuz şekilde şişelemek üzerine yaptığı çalışmaları hatırlatan Aslan Kokusuz sarımsaklı şampuana ilgi artıyor Zigavus Pharma Trakya Bayisi Abdulkadir Aslan: sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışmalar tamamladıktan sonra şampuan piyasaya sürüldü. Aradan geçen zaman içinde gelen yüksek talep ürünün müthiş gücünü ortaya koydu. Nitekim Zigavus Pharma, günlük kullanıma uygun, saç dökülmesi problemlerine çözüm olarak yıllardır eczacılar tarafından güvenle tavsiye edilen bitkisel şampuan unvanını kazandı. Zigavus, bitkisel bazlı ürünleriyle özellikle saç problemlerine yönelik çeşitli şampuanları ve cilt ürünleriyle bir numaralı ürün olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.”

BÜYÜK TALEP GELİYOR
Zigavus Pharma’nın, sektöre 2007 yılında saç dökülmesine karșı kokusuz sarımsaklı şampuanı eczanelere sunarak giriş yaptığını anımsatan Aslanlı Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aslan, Zigavus Pharma’nın Trakya Bayisi olarak, saç dökülmesine karşı etkili olan ürünleri satmaya başladıkları günden buyana ilgi gördüklerini söyledi. Eczanelerin dermakozmetik raflarında da satılan Zigavus Pharma ürünlerinin Trakya Bayiliğini üstlenmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Aslan, “1998 yılından itibaren temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri satışı yapan firmayız. Edirne’deki merkezimizde toptan-perakende temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri satışı yaparak bugünlere geldik. Kişisel bakım ürün gamımız içinde Zigavus ürünlerine de yerveriyoruz. Büyük ilgi gören ürünlere yurt dışından da talep var. Ürün sattığımız Bulgaristan başta olmak üzere yurt dışından Zigavus ürünleri için sipariş alıyoruz. Saç dökülmelerine karşı geliştirilen kokusuz sarımsaklı Zigavus Şampuanları, müşterilerimizden tam puan aldı. Aslanlı Ticaret olarak bu yılsonunda daha da büyümeyi hedefliyoruz. Temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleriyle oldukça iyi bir hız yakaladık” açıklamasında bulundu.
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