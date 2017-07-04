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HALKBANK’IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN

04 Temmuz 2017 Salı 14:36
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Türkiye’nin hızla büyüyen kamu bankasında bayrak değişimi yaşandı. Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun yürüttüğü Genel Müdürlük görevine Osman Arslan getirildi.

HALKBANK'IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN
Türk bankacılık sektöründeki en başarılı kamu bankası olarak öne çıkan ve yurt dışında açtığı yeni şubelerle hızla büyüyen Halkbank’ta bayram değişimi yaşandı. Halkbank Genel Müdürlüğü görevine Osman Arslan getirildi. Osman Arslan, Halkbank Genel Müdürü olarak atanmadan önce Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Arslan, 2004 - 2012 yılları arasında ise Halkbank’ta Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarında yöneticilik yapmıştı. 1971 yılında Ankara’da doğan Osman Arslan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Arslan, 1995 yılında Ziraat Bankası’nda göreve başladı. 1998-2004 yılları arasında çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yapan Arslan, 2004-2012 yılları arasında Halkbank’ta sırasıyla Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Arap Türk Bankası’nda Genel Müdür olarak görev yaptı. Mart 2012 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Arslan, Ocak 2013 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar Genel Müdür Yardımcısı, Ağustos 2014 tarihinden itibaren de Bilgi Teknolojileri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı oldu. Şubat 2015 tarihinde Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü olarak atanan Arslan, Haziran 2017 tarihli Genel Kurulda Halkbank’ın yeni Genel Müdürü oldu.


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