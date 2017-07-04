Güneş gözlüğüyle göz sağlığınızı koruyun

Yaz aylarında UV ışınlarına maruz kalan kişilerde, katarakt, makula dejenerasyonu ve gözün beyaz kısmının kalınlaşması gibi rahatsızlıklar oluşabileceğini belirten Op. Dr. Ebru Toprak Ün, “Yaz aylarında herkesin dikkatli olması gereken UV ışınları konusunda çocuklar, yaşlılar ve açık göz rengine sahip kişilerin ekstra önlemler alması gerekebiliyor. Güneş ışınlarının gözlerde oluşturabileceği negatif etkilerin önüne geçilebilmesi için, özellikle güneş gözlüklerinin kullanılması büyük önem taşıyor. Güneş gözlüğü kullanımı sayesinde, güneş ışınları sebebiyle oluşabilecek katarakt, retinanın zarar görmesi ve makula dejenerasyonu gibi rahatsızlıkların önüne geçilebiliyor. Aynı zamanda güneş gözlüğü kullanımı sayesinde, güneş altında gözleri kısmaktan dolayı oluşabilecek kırışıklıkların da engellenmesi mümkün.” diyor.



UVA VE UVB IŞINLARINA KARŞI KORUMA

Güneş gözlüğü seçiminin de çok önemli olduğunu belirten Op. Dr. Ebru Toprak Ün, “Güneşin yaydığı UV ışınları göremez veya hissedemezsiniz. Ufak dozlarda D vitamini takviyesi sağlasalar dahi, yazın dikleşen açı ile gelen bu ışınlar yüzünden cilt yanıkları, cilt kanseri ve gözlerde problemler oluşması oldukça büyük bir olasılık. Güneş gözlüğünü seçerken, fiyat ve markadan önce, satılan ürünün özelliklerini okumak gerekiyor. Bu gözlüklerin hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı %100 koruma sağlaması, gözlerimizin korunduğundan emin olmamız için olmazsa olmaz yegâne özelliktir. Bu özelliğe sahip olmayan gözlükler, gözlerin bu ışınlara maruz kalmasına sebep olacaktır. Aynı zamanda, gözlüklerin yüzünüze tam oturduğundan emin olmanız gerekli. Yüze tam olarak oturmayan bir gözlük, UV ışınlarının aradan sızmasına ve gözlerde olumsuz etkilerin oluşmasına yol açabilir. UVA ve UVB korumasının önemli olmasının bir başka sebebi ise, koyu renkli gözlükler takıldığı anda, göz bebeklerinin refleks olarak ışığı rahat seçebilmek için genişliyor olması. Koyu camlı bir gözlük, eğer UV ışınlarına karşı tam koruma sağlamıyorsa, genişleyen göz bebekleri bu ışınlara daha fazla maruz kalacak ve olumsuzlukların oluşma şansı artacaktır. Bu sebepten dolayı güneş gözlüklerinde öncelikle UVA ve UVB ışınlarının tam olarak engelleniyor olması ve yüze oturması aranılacak özellikler arasında en önemlileridir.” şeklinde konuşuyor.



SÜRÜCÜLER DİKKAT ETMELİ

Özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin güneş gözlüğü seçiminin önemli olduğunu belirten Op. Dr. Ebru Toprak Ün, “Trafikte kullanılacak güneş gözlüklerinde, çerçeve yapısı ve çerçevenin görüş alanını kısıtlamıyor olması büyük önem taşıyor. Görüş alanını kısıtlayan güneş gözlükleri, kaza olasılığının büyük oranda artmasına yol açabilir. Aynı zamanda gözlük camının koyuluğu, ne kadar görülebilir ışığın gözlere ulaşacağını belirler. Araştırmalar pembe, mavi ve yeşil renkteki lenslerin, trafik ışıklarının doğru okunmasını engellediğini ve trafikte kullanılmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Renk olarak araçlarda kullanılabilecek en güvenli renkler ise, diğer renkler ile karışma olasılığı bulunmayan gri ve kahverengidir. Ayrıca polarize lenslerin de parlamaları engellemesinden dolayı sürücüler tarafından tercih edilmesi sürücüler için faydalı olacak. Güneş gözlüğü seçiminde bu özelliklerin aranması ve tercihin bu doğrultuda yapılması sayesinde, kaza riski azalırken, gözlerde de istenmeyen rahatsızlıkların oluşmasının önüne geçilebilir” diyor. E