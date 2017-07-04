banner181

banner197
Ana SayfaTemmuz-17

GAGAVUZYA’DAN YATIRIM DAVETİ

04 Temmuz 2017 Salı 15:19
Bu haber 551 kez okundu

Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı İrina Vlah: “Türk iş dünyasını; bölgemizde tarım, gıda, tekstil ve sanayi alanında yatırım yapmaya davet ediyoruz.”

GAGAVUZYA'DAN YATIRIM DAVETİ
Moldova’nın Gagavuz Özerk Cumhuriyeti, Türkiye ile sıcak ilişkilere sahip. Gagauzlar sadece Moldova’da değil Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya’da da yaşıyorlar. 20. yüzyılın ilk yarısında Gagavuzlar, Latin Amerika’ya topluca göç etti. Tarihsel olarak birçok Gagavuz, Besarabya’ya yerleşti. Moldova Cumhuriyeti’nin Güney tarafında 1994 yılında kurulan Gagavuz Özerk Cumhuriyeti’nin nüfusu yaklaşık 160 bin kişi. Ortodoks Gagavuzlar yüzde 8’lik bölümü oluşturuyor. Gagavuzya Özerk Bölgesi’nde 3 resmi dil var. Gagavuzca, Rusça ve Moldovanca. Gagavuzya bağımsız olarak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini sağlamayı hedeflerken, Türkiye ile yakın ilişkileri güçlendirmek istiyor. Gagavuzların hakları için geçmişte de desteklerini esirgemeyen Türkiye, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde Moldova ve Gagavuzya’da önemli temaslar gerçekleştirdi. İlkeli ve uzlaşmacı yaklaşımlar çerçevesinde Moldovalı yöneticilerle müzakereler yürütüldü. Türkiye’nin katkılarını ve dostluğunu asla unutmadıklarını belirten Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, Ekovitrin’in sorularını yanıtladı...


Söyleşinin devamı...
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.