GAGAVUZYA’DAN YATIRIM DAVETİ

Moldova’nın Gagavuz Özerk Cumhuriyeti, Türkiye ile sıcak ilişkilere sahip. Gagauzlar sadece Moldova’da değil Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya’da da yaşıyorlar. 20. yüzyılın ilk yarısında Gagavuzlar, Latin Amerika’ya topluca göç etti. Tarihsel olarak birçok Gagavuz, Besarabya’ya yerleşti. Moldova Cumhuriyeti’nin Güney tarafında 1994 yılında kurulan Gagavuz Özerk Cumhuriyeti’nin nüfusu yaklaşık 160 bin kişi. Ortodoks Gagavuzlar yüzde 8’lik bölümü oluşturuyor. Gagavuzya Özerk Bölgesi’nde 3 resmi dil var. Gagavuzca, Rusça ve Moldovanca. Gagavuzya bağımsız olarak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini sağlamayı hedeflerken, Türkiye ile yakın ilişkileri güçlendirmek istiyor. Gagavuzların hakları için geçmişte de desteklerini esirgemeyen Türkiye, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde Moldova ve Gagavuzya’da önemli temaslar gerçekleştirdi. İlkeli ve uzlaşmacı yaklaşımlar çerçevesinde Moldovalı yöneticilerle müzakereler yürütüldü. Türkiye’nin katkılarını ve dostluğunu asla unutmadıklarını belirten Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, Ekovitrin’in sorularını yanıtladı...