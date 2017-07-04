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"EĞİTİMDEN KAZANDIĞIMIZI YİNE EĞİTİME YATIRIYORUZ"

04 Temmuz 2017 Salı 15:15
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2011’de Mektebim’i açtığımızda 150 öğrenciğimiz vardı, bugün 6 bin kişilik akademik ve idari personel, 52 kampüs ve 165 okul ile 30 bin öğrencimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlıyoruz.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Yalova, Diyarbakır, Yozgat, Balıkesir ve Tekirdağ’da kampüsleri bulunan Mektebim, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Şırnak, Samsun, Trabzon, Konya, Afyon, Lüleburgaz, Bursa, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul yeni 17 kampüsü faaliyete girecek. 30 bine yakın öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti veren Mektebim, 6 bine yakın akademik ve idari personeliyle büyümeye devam ediyor. Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Anadolu Fen Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ile çağdaş ve modern eğitim ortamlarında, en son teknolojileri kullanarak öğrencilere dünya standartlarında eğitim imkânları sunduklarını belirten Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko sorularımızı yanıtladı...

Söyleşinin devamı...
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