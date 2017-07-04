ALMANYA’DA TÜRK ŞİRKETLERİNİ BATMAKTAN KURTARIYOR

Almanya’ya işçi ve öğrenci olarak giden göçmen Türklerin çocukları ve torunları bugün dünyanın en güçlü ekonomisinde girişimci olarak başarılara imza atıyorlar. Almanya’ da sayıları 80 bine yaklaşan Türk kökenli işletme faaliyet sürdürüyor. Bu işletmeler Almanlar da dahil 400 bin kişiye iş imkanı sağladılar. Almanya’da Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Westvalya eyaletinin başkenti Düsseldorf’tayız. Bu kentte çok sayıda başarılı Türk işadamı yaşıyor. İşte bunlardan biri de Ahmet Soytürk. Kayserili işadamı Ahmet Soytürk’ün sahibi olduğu ve yönettiği firmalar, uluslararası danışmanlık ve yatırım, gıda toptancılığı, gıda marketleri, temizlik sektörü, ikinci el otomobil tamir ve satışı ile gastronomi alanlarında faaliyet sürdürüyor. Başarılı işadamı Ahmet Soytürk’ü Düsseldorf’taki yönetim ofisinde ziyaret ediyoruz.