ALMANYA’DA TÜRK MARKASI GÜNEŞ DÖNER

Muzaffer Daşkın ve ortağı Kadir Yağmur tarafından 1994 yılında temelleri atılan Güneş Döner, Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki müşterilerine toptan ve perakende olarak döner satışı gerçekleştiriyor. Güneş Döner’in tesislerini yakından tanımak üzere Borken şehrine gidiyoruz. Daşkın ve ortağı Yağmur, önceleri Almanya’da döner üretim tesislerinde işçi olarak çalışmış. Ardından kendi döner üretim tesislerini kurmaya karar vermişler ve 1994 yılı sonunda 350 metrekarelik imalathaneyle işe başlamışlar. Aradan geçen 24 sene içerisinde Güneş Döner, büyük gelişme kaydeder ve Almanya genelinde dev döner üretim tesisleriyle yarışır hale gelir. Güneş Döner’in, Almanya’nın Borken şehrindeki üretim tesisleri 7 bin metrekarelik alanda faaliyet sürdürüyor. Erkek ve kadın olmak üzere 80’e yakın uzman personelin istihdam edildiği modern tesisleri daha yakından tanımaya çalışalım.