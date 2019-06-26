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Yapay zeka basketbolcu, NBA oyuncularını bile kıskandıracak

Toyota tarafından geliştiren yapay zekaya sahip dünyanın ilk basketbolcusu CUE3, 3 sayı çizgisinin dışından da hiçbir atışını kaçırmıyor…

Yapay zeka basketbolcu, NBA oyuncularını bile kıskandıracak

Toyota tarafından geliştiren yapay zekaya sahip dünyanın ilk basketbolcusu CUE3, 3 sayı çizgisinin dışından da hiçbir atışını kaçırmıyor…

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:18
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Yapay zeka basketbolcu, NBA oyuncularını bile kıskandıracak

Toyota’nın, yüzde 100 sayı isabetiyle oynayan yapay zeka robot basketbolcusu CUE3, NBA oyuncularını bile kıskandıran bir performans sergiliyor. Boyu 204 santimetre, ağırlığı ise 56 kilogram olan robot CUE3 şutör gard pozisyonunda oynuyor. 3 sayılık atışlardaki yüzde 100 sayı istatistiği ile takımının sayı yükünü sırtlayan yapay zeka robot basketbolcu “yok artık” dedirtecek bu performansı ile parmak ısırtıyor.  
 

İlk yapay zeka basketbolcu CUE ve CUE2’den sonra geliştirilen CUE3, Japon profesyonel basketbol tarihinde, Alvark Tokyo takımına kayıtlı, yapay zekaya sahip ilk profesyonel basketbol oyuncusu robot olma unvanını da elinde bulunduruyor. Guinness rekorlar kitabına da giren ve geliştirme aşaması altı ay süren robot basketbolcu, bağımsız bir şekilde iki ayağının üzerinde rahatlıkla durabiliyor.

Yapay zekaya yatırımlarıyla yaşamın her alanında kullanılabilecek robotları geliştirmeye devam eden Toyota, ürettiği robotların neler yapacaklarının bir göstergesi olan CUE, CUE2 ve daha da geliştirilen CUE3 ile kat ettiği yolu gözler önüne seriyor. 

Parkede tüm açıları ve hızı hesaplayarak atışlarını yapan robot basketbolcu CUE3, yapay zekaya sahip robotların insanlar gibi hareket edebileceğini de en güzel şekilde ortaya koyuyor. Toyota Yapay Zeka Robot Geliştirme Grubu tarafından üretilen CUE3, ilk yapay zeka basketbolcu olan 1.93’lük CUE ve 2.04’lük CUE2’nin ileri bir versiyonu. 

Videolar:

CUE Genel: CUE3 uzun atış: CUE3 3’lük atış:
Son Güncelleme: 26.06.2019 15:50
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