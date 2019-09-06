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Yale'in Indoor WiFi dikkatleri üzerine çekiyor!

Yale, iç mekanda yüksek çözünürlüklü canlı görüntü sunan, en son kablosuz teknolojiye sahip Indoor WiFi Kamerasını, Berlin’de düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan IFA 2019’da (Uluslararası Tüketici Elektroniği ve Teknolojileri Fuarı) sergiliyor.

Yale'in Indoor WiFi dikkatleri üzerine çekiyor!

Yale, iç mekanda yüksek çözünürlüklü canlı görüntü sunan, en son kablosuz teknolojiye sahip Indoor WiFi Kamerasını, Berlin’de düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan IFA 2019’da (Uluslararası Tüketici Elektroniği ve Teknolojileri Fuarı) sergiliyor.

06 Eylül 2019 Cuma 14:13
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Yale'in Indoor WiFi dikkatleri üzerine çekiyor!

Kilit çözümleri ve akıllı güvenlik sistemleri alanında dünyanın lider markalarından Yale, 6 - 11 Eylül 2019 tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen IFA 2019’a (Uluslararası Tüketici Elektroniği ve Teknolojileri Fuarı) katılıyor. Alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı fuarlarından biri olan IFA’da ‘Smart Living’ konseptindeki yeni ürünlerini de tanıtan Yale’in standı, teknoloji tutkunlarından büyük ilgi görüyor.

Hasan Mavuş: Kullanıcı kontrolünde üst düzey güvenlik

Yale’in fuarda tanıttığı yeni ürünlerinden biri de Indoor WiFi Kamera oldu. Yeni kameranın ev güvenliğinin yanı sıra kullanıcıya tam kontrol sağladığını da belirten Yale Türkiye Genel Müdürü Hasan Mavuş, “Günümüzde giderek daha fazla akıllı evler hakkında konuşuyoruz ancak birçok kişi yaşam alanının güvenliğini tamamıyla cihazlara emanet etmeyi tercih etmiyor. Tüm Smart Living ürünlerimizde olduğu gibi Indoor WiFi Kamera ile de ev güvenliğini üst düzeyde sağlarken kontrolü kullanıcıya bırakarak ev sahiplerinin içlerini rahat ettiriyoruz. Diğer yandan, yeni kameramızın rekabetçi fiyatı, akıllı teknoloji dünyasına girmek isteyen ev sakinleri için onu ideal bir ilk adım haline getiriyor” diye konuştu. 

Yüksek çözünürlüklü canlı görüntü

En son kablosuz teknolojiye sahip yeni iç mekan Indoor WiFi Kamera, Full HD 1080p IP sistemiyle iç mekanda yüksek çözünürlüklü canlı görüntü sunuyor. En son kablosuz teknolojiye sahip olan ve bu sayede tablet veya akıllı telefon üzerinden erişilebilen kamera, isteğe bağlı akıllı hareket algılama özelliğiyle davetsiz misafirlerden haberdar ederken çift yönlü ses teknolojisiyle de evdeki kişilerle konuşma imkanı sağlıyor. Ünite, önceden kaydedilmiş görüntüleri, SD kartın eklenmesiyle tekrar oynatabiliyor. iOS ve Android cihazlar için mevcut Yale View uygulamasıyla kontrol edilebilen kamera, kullanıcı dostu uygulamasıyla da dikkat çekiyor.

Alexa, bana oturma odasını göster!

Yale Smart Living ailesinin bir parçası olan Indoor WiFi Kamera, diğer Yale Smart Living cihazlarıyla uyumluluğu ile mevcut güvenlik kurulumuna sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyor. Yale yeni kamerası için ayrıca, Amazon Alexa ile bir ortaklık geliştirdi. Amazon uyumlu ekranlarda canlı video yayımlamayı sağlayan Indoor WiFi Kamera, “Alexa, bana oturma odasını göster” gibi basit bir komutla binlerce kilometre uzaktan dahi evin içini net bir şekilde gösteriyor.

Indoor WiFi Kamera hakkında daha detaylı bilgi için www.yale.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

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