Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
98028
ALTIN
258.516
DOLAR
5.7029
STERLİN
7.0770
EURO
6.3956

Warmhaus ekibi, Red Dot Tasarım Ödülü'nü aldı

Warmhaus Ar-Ge ekibi; dizaynı tamamen kendilerine ait olan dünyanın en küçük kombisi Minerwa ile kazandığı Red Dot Design Ödülü’nü 8 Temmuz’da Almanya’da düzenlenen törenle teslim aldı.

Warmhaus ekibi, Red Dot Tasarım Ödülü'nü aldı

Warmhaus Ar-Ge ekibi; dizaynı tamamen kendilerine ait olan dünyanın en küçük kombisi Minerwa ile kazandığı Red Dot Design Ödülü’nü 8 Temmuz’da Almanya’da düzenlenen törenle teslim aldı.

16 Temmuz 2019 Salı 12:30
1243 Okunma
Warmhaus ekibi, Red Dot Tasarım Ödülü'nü aldı

Warmhaus’un Ar-Ge’si, dizaynı ve yazılımı tamamen Türk mühendislere ait olan dünyanın en küçük kombisi Minerwa, ürün tasarımının en prestijli ödüllerinden Red Dot Design Award’u alarak Dünya çapında takdire layık görüldü. Ödüller 8 Temmuz’da Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen görkemli galayla dağıtıldı. Warmhaus adına ödülü Ar-Ge ekibi aldı.

Jüri değerlendirmesinde; Minerwa’nın görsel çekiciliğini, ölçülü ve kullanıcı dostu dizaynı yanında onu evcimen karakteri olan teknik bir cihaza dönüştüren yüksek kaliteli işçiliğe de borçlu olduğunun altını çizdi. Tasarımı ve yazılımı tamamen Türk mühendisler tarafından yapılan Minerwa estetiği fonksiyonellik ile birleştiriyor. Minerwa 260*379*595 mm ölçüsü ve 0,059 metreküp hacmi ile kendi sınıfının en küçük ve hafif kombisi olması özelliğini taşıyor. Siyah, beyaz ve antrasit renk seçenekleri olan Minerwa’nın cam ön kapağı ve dokunmatik paneli kombiye zarif bir görüntü kazandırıyor. Minerwa, minimalist tasarımı ile her türlü yaşam ortamına kolaylıkla sığabiliyor. 

1995’ten bu yana düzenlenen Red Dot Design Award’a bu yıl 55 ülkeden 5 bini aşkın tasarımcı başvurdu. Dünyaca ünlü 40 uzmandan oluşan jüri eserleri değerlendirdi.  Ödül alan ürünler, “Red Dot Design Museum” ile birlikte müzenin internet sitesinde de bir yıl süreyle sergilenecek.

Warmhaus Hakkında:

1996 senesinde bir Beyçelik Holding iştiraki olarak kurulan Warmhaus, alanındaki üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük beş firmasından biridir. Kurulduğu günden bugüne, sürdürebilir büyüme hedefi ile ilerleyen Warmhaus, tüketiciye kendi üretimi olan panel radyatör, havlupan ve kombilerini sunmaktadır. Yılda 2.700.000 mtül panel radyatör ve 150.000 adet kombi ve kazan üretim kapasitesine sahip olan marka, uluslararası sertifikasyona sahip ürünlerini 35’ten fazla ülkeye ihraç etmektedir. Isıtma alanındaki tecrübe ve teknik bilgisini kombi alanına da aktaran Estetik, ekonomik ve çevreci ürünlerin adresi Warmhaus, yarattığı katma değerin ve geçmiş tecrübesinin verdiği güç ile sektörel pazar lideri olma hedefi doğrultusunda ilerlerken, geniş servis ve satış ağı ile tüketicilerin ısınma ihtiyacını hızlı ve etkin bir şekilde çözmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin akıllı şehirler için 38.9 milyar dolar yatırım yapacak
Çin akıllı şehirler için 38.9 milyar dolar yatırım yapacak
Çin’de yapay zeka büyüklüğü 10 milyar doları aşacak
Çin’de yapay zeka büyüklüğü 10 milyar doları aşacak
Qualcomm'un yeni işlemcisi "215" tanıtıldı! 
Qualcomm'un yeni işlemcisi "215" tanıtıldı! 
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim