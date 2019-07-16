Warmhaus ekibi, Red Dot Tasarım Ödülü'nü aldı

Warmhaus’un Ar-Ge’si, dizaynı ve yazılımı tamamen Türk mühendislere ait olan dünyanın en küçük kombisi Minerwa, ürün tasarımının en prestijli ödüllerinden Red Dot Design Award’u alarak Dünya çapında takdire layık görüldü. Ödüller 8 Temmuz’da Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen görkemli galayla dağıtıldı. Warmhaus adına ödülü Ar-Ge ekibi aldı.

Jüri değerlendirmesinde; Minerwa’nın görsel çekiciliğini, ölçülü ve kullanıcı dostu dizaynı yanında onu evcimen karakteri olan teknik bir cihaza dönüştüren yüksek kaliteli işçiliğe de borçlu olduğunun altını çizdi. Tasarımı ve yazılımı tamamen Türk mühendisler tarafından yapılan Minerwa estetiği fonksiyonellik ile birleştiriyor. Minerwa 260*379*595 mm ölçüsü ve 0,059 metreküp hacmi ile kendi sınıfının en küçük ve hafif kombisi olması özelliğini taşıyor. Siyah, beyaz ve antrasit renk seçenekleri olan Minerwa’nın cam ön kapağı ve dokunmatik paneli kombiye zarif bir görüntü kazandırıyor. Minerwa, minimalist tasarımı ile her türlü yaşam ortamına kolaylıkla sığabiliyor.

1995’ten bu yana düzenlenen Red Dot Design Award’a bu yıl 55 ülkeden 5 bini aşkın tasarımcı başvurdu. Dünyaca ünlü 40 uzmandan oluşan jüri eserleri değerlendirdi. Ödül alan ürünler, “Red Dot Design Museum” ile birlikte müzenin internet sitesinde de bir yıl süreyle sergilenecek.

Warmhaus Hakkında:

1996 senesinde bir Beyçelik Holding iştiraki olarak kurulan Warmhaus, alanındaki üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük beş firmasından biridir. Kurulduğu günden bugüne, sürdürebilir büyüme hedefi ile ilerleyen Warmhaus, tüketiciye kendi üretimi olan panel radyatör, havlupan ve kombilerini sunmaktadır. Yılda 2.700.000 mtül panel radyatör ve 150.000 adet kombi ve kazan üretim kapasitesine sahip olan marka, uluslararası sertifikasyona sahip ürünlerini 35’ten fazla ülkeye ihraç etmektedir. Isıtma alanındaki tecrübe ve teknik bilgisini kombi alanına da aktaran Estetik, ekonomik ve çevreci ürünlerin adresi Warmhaus, yarattığı katma değerin ve geçmiş tecrübesinin verdiği güç ile sektörel pazar lideri olma hedefi doğrultusunda ilerlerken, geniş servis ve satış ağı ile tüketicilerin ısınma ihtiyacını hızlı ve etkin bir şekilde çözmektedir.