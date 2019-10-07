Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
102993
ALTIN
279.493
DOLAR
5.8110
STERLİN
7.1697
EURO
6.3819

Vertiv’in yeni Pazarlama Müdürü, Yiğit Emre Güney oldu

Kritik IT ve Veri merkezi altyapısı sektörünün global lider firmalarından biri olan Vertiv’de, Türkiye ve Orta Asya Bölgesi’nden Sorumlu Pazarlama Müdürlüğü görevine Yiğit Emre Güney getirildi. Güney, Vertiv’in global ve yerel pazarlama iletişimlerinin, müşteri, talep yaratma aktivitelerinin ve kanal kampanyalarının yönetilmesinden sorumlu olacak.

Vertiv’in yeni Pazarlama Müdürü, Yiğit Emre Güney oldu

Kritik IT ve Veri merkezi altyapısı sektörünün global lider firmalarından biri olan Vertiv’de, Türkiye ve Orta Asya Bölgesi’nden Sorumlu Pazarlama Müdürlüğü görevine Yiğit Emre Güney getirildi. Güney, Vertiv’in global ve yerel pazarlama iletişimlerinin, müşteri, talep yaratma aktivitelerinin ve kanal kampanyalarının yönetilmesinden sorumlu olacak.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:44
1244 Okunma
Vertiv’in yeni Pazarlama Müdürü, Yiğit Emre Güney oldu

Vertiv bünyesine 2015 yılından ‘Pazarlama Yöneticisi’ göreviyle katılan Yiğit Emre Güney, geçtiğimiz temmuz ayında Vertiv’in Türkiye ve Orta Asya Bölgesi’nden Sorumlu Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Pazarlama ve iletişim projelerinin planlanması, yürütülmesi, ölçülmesi ve yürütülmesinde önemli deneyime sahip Güney, yeni görevi kapsamında Vertiv’in Türkiye ve Orta Asya bölgesinde gerçekleşecek, global ve yerel pazarlama iletişimlerinin, müşteri, talep yaratma aktivitelerinin ve kanal kampanyalarının yönetilmesinden sorumlu olacak.

Yiğit Emre Güney kimdir?

2007 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Yiğit Emre Güney, Pazarlama Yüksek Lisansını 2018 yılında Sabancı Üniversitesi’nde tamamladı.

Profesyonel iş hayatına hızlı tüketim sektöründe başlayan Güney, bu alanda kurumsal lider şirketler olan Hero, Hayat Kimya ve Doğuş Çay’da 2007-2015 yılları arasında Marka Yöneticiliği’ yaparak başarılı işlere imza attı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kişisel verilerinizi dilediğiniz zaman sildirebilirsiniz!
Kişisel verilerinizi dilediğiniz zaman sildirebilirsiniz!
Türkiye’nin en büyük oyun ve espor merkezi kapılarını açıyor!
Türkiye’nin en büyük oyun ve espor merkezi kapılarını açıyor!
General Mobile'dan 100 milyon TL'lik fabrika yatırımı
General Mobile'dan 100 milyon TL'lik fabrika yatırımı

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim