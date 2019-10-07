Vertiv’in yeni Pazarlama Müdürü, Yiğit Emre Güney oldu

Vertiv bünyesine 2015 yılından ‘Pazarlama Yöneticisi’ göreviyle katılan Yiğit Emre Güney, geçtiğimiz temmuz ayında Vertiv’in Türkiye ve Orta Asya Bölgesi’nden Sorumlu Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Pazarlama ve iletişim projelerinin planlanması, yürütülmesi, ölçülmesi ve yürütülmesinde önemli deneyime sahip Güney, yeni görevi kapsamında Vertiv’in Türkiye ve Orta Asya bölgesinde gerçekleşecek, global ve yerel pazarlama iletişimlerinin, müşteri, talep yaratma aktivitelerinin ve kanal kampanyalarının yönetilmesinden sorumlu olacak.

Yiğit Emre Güney kimdir?

2007 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Yiğit Emre Güney, Pazarlama Yüksek Lisansını 2018 yılında Sabancı Üniversitesi’nde tamamladı.

Profesyonel iş hayatına hızlı tüketim sektöründe başlayan Güney, bu alanda kurumsal lider şirketler olan Hero, Hayat Kimya ve Doğuş Çay’da 2007-2015 yılları arasında Marka Yöneticiliği’ yaparak başarılı işlere imza attı.