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Türkiye’nin en büyük oyun ve espor merkezi kapılarını açıyor!

FDR Oyun Cumhuriyeti, ikinci şubesi Metropol AVM’nin açılışında Muslera’nın da katılacağı FIFA20 lansmanına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin en büyük oyun ve espor merkezi kapılarını açıyor!

FDR Oyun Cumhuriyeti, ikinci şubesi Metropol AVM’nin açılışında Muslera’nın da katılacağı FIFA20 lansmanına ev sahipliği yapıyor.

24 Eylül 2019 Salı 15:23
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Türkiye’nin en büyük oyun ve espor merkezi kapılarını açıyor!

Esporcuların kullandığı güncel donanım ve ekipmanlarla konforlu bir ortamda oyun oynamak isteyen herkesin buluşma noktası FDR Oyun Cumhuriyeti, ülkemizin en büyük oyun ve espor merkezini Metropol AVM’de açıyor. 26 Eylül gününe özel FIFA20 lansmanına da ev sahipliği yapacak olan FDR, aynı zamanda Galatasaray’ın ünlü kalecisi Muslera’yı ve son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Anıl Piyancı’yı da ağırlayacak.

27 Eylül’de yayınlanak FIFA20’nin lansman için tercih ettiği FDR, katılımcılara eğlenceli aktiviteler deneyimleme şansı sunuyor. 2050 m2’lik alanı, 200 bilgisayar kapasitesi, espor sahnesi, özel antrenman odaları ve stüdyoları ile FDR Metropol AVM şubesi oyunseverlerin aklını başından alacak.


 

Lansmanda Muslera & Anıl Piyancı ve Güntekin Onay & İsmail Şenol’un gösteri maçının ardından Anıl Piyancı etkinliğe özel bir konser verecek. Moderasyonunu Murat Yenersoy’un yapacağı ‘Gamer Paneli’; Sergen, Emre Kayır, Ege Arseven ve Yunus FC’nin katılımı ile gerçekleşecek. Aynı zamanda Seyhan Şaşko’nun moderatörü olduğu ‘Esporun Geleceği Paneli’inde de Emir Aral, Bora Koçyiğit, Hakan Baş ve Serdar Ekrem Şirin konuşacak.

Futbol dart, langırt, ayak bilardosu, ayak tenisi gibi alternatiflerle lansman alanının dışındaki bölümlerde de eğlenceli aktivitelerin yer aldığı bu özel etkinlikte ‘Dünden Bugüne FIFA’ konsepti ile nostaljik bir FIFA yolculuğu katılımcılara sunuluyor.

Türkiye’nin en büyük oyun ve espor merkezi açılışında özel olarak tanıtılacak FIFA 2020 Sokak Futbolu modu, top fiziklerini daha gerçekçi hale getiren Futbol Zekası, yapay zeka savunması gibi özelliklerle şimdiden futbol severin dikkatini üzerine çekiyor. Oyun aynı zamanda PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve PC’de oynanabiliyor.


 

beIN Sports TV’den ve Youtube kanalından canlı yayınların yapılacağı bu büyük açılışın detaylarına adresinden ulaşılabiliyor.

Son Güncelleme: 24.09.2019 15:31
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