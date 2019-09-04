Türkiye'nin ilk drone teknoloji merkezi Taşköprü'de kurulacak

Türkiye'nin önde gelen yeraltı görüntüleme sistemleri üreticisi Assuva Savunma Sanayi, İstanbul Kurtköy'ün ardından, Kastamonu Taşköprü’yü ikinci yatırım alanı olarak ilan etti.

Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ

, Türkiye'nin teknoloji geliştirme ve üretiminde bölgesel güç olacağına inandığını belirterek "Savunma Sanayii'nde yeni yatırımlarımızı Kastamonu Taşköprü’de bize tahsis edilen alana yapacağız. Burada üretim ve eğitim alanlarımız olacağından hizmet sektöründe çalışacağımız farklı ve yoğun bir yatırım sürecine gireceğiz" dedi.

Taşköprü'de yatırım için atılan adımın, bölgenin imajını da değiştireceğini söyleyen Başbuğ, "Teknoloji sektöründe lider olmak ve adımızı dünyaya duyurmak için Taşköprü’de bir adım attık. Teknolojik cihazlarımızı üretmek, satmak ve eğitimlerini vermek için kollarımızı sıvadık" şeklinde konuştu.