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Thermo King Solar Panel şimdi daha güçlü

Güneşin gücünden yararlanarak daha az yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon sağlayan ThermoLite Güneş Panelleri, şimdi 24V modelleriyle de satışa sunuluyor.

Thermo King Solar Panel şimdi daha güçlü

Güneşin gücünden yararlanarak daha az yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon sağlayan ThermoLite Güneş Panelleri, şimdi 24V modelleriyle de satışa sunuluyor.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:59
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Thermo King Solar Panel şimdi daha güçlü

ThermoLite güneş panelleri, yakıt tüketimini ve emisyonunu azaltırken akü ömrünü arttıracak özellikleriyle kullanım maliyetini düşürüyor ve işletme karlılığınızın artmasında önemli bir rol oynuyor. Zorlu hava koşullarına ve suya dayanıklı paneller, düşük ışık seviyelerinde bile akünün şarj olmasını sağlayarak akü sorunlarını ortadan kaldırıyor

Yeni 24V kitleri ile genişletilmiş ürün gamı

ThermoLite güneş panelleri geniş kullanım seçenekleriyle her ihtiyacı karşılıyor. 12V 40W ve 110W modelleri soğutucu ünitelerde kullanılmak üzere tasarlandı. Güneş panelleriyle kombine edilen ünite, kargoyu koruyarak daha az enerji ve yakıt tüketilmesini sağlıyor.

Diğer yandan Thermo King, ürün gamını yeni 24V modelleri ile genişletti. Böylece çekici ve arka kapak lift uygulamalarında ekstra performans elde edilebiliyor.

ThermoLite güneş panellerinin 40W ve 110W’lık 2 farklı modeli ile yakıt tüketim maliyetlerinin azalması ve CO2 salınımının düşmesinin yanında akü şarj kaybının önüne geçilerek bitmesi engellenir, takviye yapma ihtiyacı ortadan kalkar ve yol yardım maliyetleri azalır. Tüm bu faydalar ile yakıt, servis ve akü değişim maliyetlerinden yüzde 23’e kadar tasarruf sağlamış olursunuz. ThermoLite güneş panelleri ile yükünüzü her zaman güvenle taşıyabileceksiniz. Thermo King ThermoLite güneş panelleri, başta SLXi modeli olmak üzere tüm Thermo King modellerinde, çekicilerde ve tüm soğutucu markalarına uygunluğu bulunmaktadır.

Sadece 60 dakikada basit bir şekilde monte edilebilen paneller, zorlu hava şartlarına dayanacak şekilde tasarlandı. Ayrıca ince yapısı sayesinde yükseklik sınırlamaları konusunda herhangi bir sorun yaşanmamasını sağlıyor.

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