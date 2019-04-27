Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
94783
ALTIN
245.779
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6806
EURO
6.6229

Teksan’ın aydınlatma kuleleri Bauma'da

Teksan, kesintisiz güç çözümleri ile dünyanın en büyük inşaat makineleri fuarı Bauma’da yoğun ilgi gördü. Bu yıl 200’ün üzerinde ülkeden 620 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda Teksan’ın yenilenen aydınlatma kuleleri kompakt tasarımı ve enerji tasarrufu sağlayan özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Teksan’ın aydınlatma kuleleri Bauma'da

Teksan, kesintisiz güç çözümleri ile dünyanın en büyük inşaat makineleri fuarı Bauma’da yoğun ilgi gördü. Bu yıl 200’ün üzerinde ülkeden 620 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda Teksan’ın yenilenen aydınlatma kuleleri kompakt tasarımı ve enerji tasarrufu sağlayan özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti.

27 Nisan 2019 Cumartesi 11:42
1250 Okunma
Teksan’ın aydınlatma kuleleri Bauma'da

Dünyanın dört bir yanından sektör devlerini buluşturan Bauma Fuarı, 614 bin metrekare alanda 63 ülkeden 3 bin 700 firmaya ev sahipliği yaptı. Fuara katılan firmaların gördükleri ilgiden ve yaptıkları iş anlaşmalarından son derece memnun olduğu gözlendi. Bu yıl 65’incisi düzenlenen Bauma Fuarı, 200’ün üzerinde ülkeden 620 bin ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora da imza attı.

Projeye özel geliştirdiği yenilikçi çözümleri ve satış sonrası hizmetleri ile dikkat çeken Teksan, inşaat sektörünün yakından takip ettiği Bauma Fuarı’nda jeneratör setlerinin yanı sıra elektrik enerjisinin olmadığı inşaat sahalarına yönelik tasarladığı aydınlatma kuleleri ile de ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Bauma Fuarı’nda gördükleri ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer şunları söyledi: “Dünyanın en büyük iş makinaları fuarı olan Bauma, sadece Avrupa’dan değil dünyanın her yerinden ağırladığı potansiyel müşteriler ile son derece verimli bir fuardı. Bu yıl fuarda en çok ilgi gören ürünümüz özellikle şebekenin olmadığı alanlar, madenler, zorlu arazi koşulları, inşaat sahaları gibi yerlerde tercih edilen aydınlatma kulelerimiz oldu. Yenilediğimiz aydınlatma kulelerimiz kompakt tasarımı ve sağladıkları enerji tasarrufu ile ön plana çıktı. Fuarda genel olarak Türk firmaları ile ilgili algının olumlu olduğunu görmekten mutlu olduk. Teksan olarak kaliteli üretim ve uygun fiyat yanında yenilikçi enerji çözümlerimiz, özel proje tasarımları yapmamıza imkân veren mühendislik altyapımız ve satış sonrası hizmetlerimizle firmaların isteklerini tam olarak karşılayabiliyoruz”.

Son Güncelleme: 27.04.2019 11:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Thermo King Solar Panel şimdi daha güçlü
Thermo King Solar Panel şimdi daha güçlü
ESET’ten çocukları siber tehditlerden korumaya yönelik 7 öneri
ESET’ten çocukları siber tehditlerden korumaya yönelik 7 öneri
Assan Hanil'de atama
Assan Hanil'de atama
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim