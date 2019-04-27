Teksan’ın aydınlatma kuleleri Bauma'da

Dünyanın dört bir yanından sektör devlerini buluşturan Bauma Fuarı, 614 bin metrekare alanda 63 ülkeden 3 bin 700 firmaya ev sahipliği yaptı. Fuara katılan firmaların gördükleri ilgiden ve yaptıkları iş anlaşmalarından son derece memnun olduğu gözlendi. Bu yıl 65’incisi düzenlenen Bauma Fuarı, 200’ün üzerinde ülkeden 620 bin ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora da imza attı.

Projeye özel geliştirdiği yenilikçi çözümleri ve satış sonrası hizmetleri ile dikkat çeken Teksan, inşaat sektörünün yakından takip ettiği Bauma Fuarı’nda jeneratör setlerinin yanı sıra elektrik enerjisinin olmadığı inşaat sahalarına yönelik tasarladığı aydınlatma kuleleri ile de ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Bauma Fuarı’nda gördükleri ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer şunları söyledi: “Dünyanın en büyük iş makinaları fuarı olan Bauma, sadece Avrupa’dan değil dünyanın her yerinden ağırladığı potansiyel müşteriler ile son derece verimli bir fuardı. Bu yıl fuarda en çok ilgi gören ürünümüz özellikle şebekenin olmadığı alanlar, madenler, zorlu arazi koşulları, inşaat sahaları gibi yerlerde tercih edilen aydınlatma kulelerimiz oldu. Yenilediğimiz aydınlatma kulelerimiz kompakt tasarımı ve sağladıkları enerji tasarrufu ile ön plana çıktı. Fuarda genel olarak Türk firmaları ile ilgili algının olumlu olduğunu görmekten mutlu olduk. Teksan olarak kaliteli üretim ve uygun fiyat yanında yenilikçi enerji çözümlerimiz, özel proje tasarımları yapmamıza imkân veren mühendislik altyapımız ve satış sonrası hizmetlerimizle firmaların isteklerini tam olarak karşılayabiliyoruz”.