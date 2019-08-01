Tchibo E-ticarette 10. yaşını kutluyor

Türkiye’ye 14 yıl önce özgün perakendecilik anlayışı ile müşterilerine hizmet vermeye başlayan Tchibo, 2009 yılında hayata geçirdiği online satış mağazası ile de, 10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanına 7/24 ulaşıyor. 10. Yılında 40 milyona ulaşan ziyaretçisi ve her yıl artan satış hacmi ile dev bir internet mağazası olarak konumlanan www.tchibo.com.tr, farklı konseptlerin yanı sıra sabit 7 ana kategoride binlerce ürünü lokasyon ve zaman fark etmeksizin tüketicilerle buluşturuyor.

“Internet mağazamız sayesinde Türkiye’nin her yerinde mağazamız var”

Tchibo’nun online mağazasının 10 yıllık başarısının altında, müşterilerin davranış ve ihtiyaçlarına göre sürekli gelişmesinin ve değişmesinin yattığını söyleyen Tchibo Genel Müdürü; Tuba Yapıncak, web sitelerini 4 yıl önce yenileyerek yepyeni bir ara yüzle müşterilerinin karşısına çıktıklarını belirterek, “Dijitalleşme artık perakendecilikte de vazgeçilmez bir unsur. Yaptığımız pazar araştırmaları ve müşteri geribildirimleri sonucunda web sitemizi 2015 yılında yeniledik. Bu yenilenme hem ziyaretçi sayımızı hem de satışlarımızı artırırken, hızla gelişen E-ticarette de bize büyüme ve başarı getirdi. Internet mağazamız 10. yaşında, Tchibo toplam satış cirosunda yaklaşık %28’lik bir paya sahip hale geldi. Bu payı her geçen yıl artırmayı hedefliyoruz. Biz www.tchibo.com.tr sayesinde Türkiye’nin her yerinde mağazamız var diye düşünüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına operasyonel süreçlerimizde sürekli optimizasyonlar yaparak, hizmet kalitemizi en üst seviyeye taşımayı ve her yıl çift haneli büyümeyi amaçlamaktayız.” diye konuştu.

Erkeklerin sepet tutarları kadınlarınkinden fazla

www.tchibo.com.tr ziyaretçi profili hakkında çarpıcı veriler de paylaşan Yapıncak, internet mağazası satışlarının yaklaşık %40’ının, Tchibo’nın mağazası bulunmayan illerden geldiğini söyledi, “İnternet mağazamızdan alışveriş yapan müşterilerimizin ortalama yaş aralığı 33-44. Türkiye’nin hemen her yerinden sipariş alıyoruz. Müşterilerimizin % 67’sini kadınlar oluşturuyor. Enteresan bir bilgi olarak ise şunu söyleyebilirim; müşterilerimiz arasında %33’lük oranı oluşturan erkeklerin ortalama sepet tutarları kadınlarınkinden daha fazla.”

Akıllı telefondan da alışveriş keyfi

Tchibo, internet mağazası ile değişen temalarının yanı sıra, kahve severlere kahve makinaları, kahve çeşitleri ve kahve ekipmanlarını da internet üzerinden alma imkanı sunuyor. Sürekli yenilenen kampanyaları ve değişen tema ürünlerinin yanı sıra sadece o güne özel indirim ve fırsatlarla da müşterilerine sürprizler yapan Tchibo, internet alışverişini kolay, güvenli ve keyifli hale getiriyor. Hızlı kargo, internet alışverişlerinde 90 gün içinde Tchibo mağazaları dahil iade ve değişim hakkı, “Tchibo Teknik Servis” hizmeti, kapıda ödeme seçeneği gibi avantajlar da sunan mağaza, Tchibo'nun Akıllı Telefon ve Tablet uygulaması ile de cep telefonundan kolayca sipariş imkanı veriyor.