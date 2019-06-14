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Somfy ile babaların içi rahat…

Babalar Günü hediyesi almak hem çocuklar hem de eşler için biraz daha uğraştırıcı olabiliyor. Bu noktada teknolojik ürünler imdada yetişiyor babalar için çocuklarının yaşam alanlarının güvenliği, bugün hayatın en önemli önceliklerinden biri… teknoloji seven babalara evde değilken içinin daima rahat olmasını sağlayacak çözüm ise akıllı ev ve otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy’den geldi.

Somfy ile babaların içi rahat…

Babalar Günü hediyesi almak hem çocuklar hem de eşler için biraz daha uğraştırıcı olabiliyor. Bu noktada teknolojik ürünler imdada yetişiyor babalar için çocuklarının yaşam alanlarının güvenliği, bugün hayatın en önemli önceliklerinden biri… teknoloji seven babalara evde değilken içinin daima rahat olmasını sağlayacak çözüm ise akıllı ev ve otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy’den geldi.

14 Haziran 2019 Cuma 16:14
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Somfy ile babaların içi rahat…

Kolay kurulumu ve akıllı telefon uygulaması sayesinde rahat kullanımıyla Somfy One, yaşam alanınıza mükemmel biçimde uyum sağlayarak evinizi ve ailenizi koruyor. Gelişmiş hareket sensörü ve dahili siren içeren ilk kamera olan Somfy One ile nerede olursanız olun gözünüz evinizin üstünde oluyor. Sistem, alarm durumlarında da anında bildirim ile uyarıyor.

Somfy one ile  babaların içi rahat oluyor aklı evde kalmıyor.

2017’de Smart Home ve Embedded Technologies kategorilerinde 2 tane CES Innovation ödülü ve ayrıca iF Design ödülü de alan Somfy One, tüm evlere son derece kolay bir şekilde kuruluyor. Evinizde yerleştirmek istediğiniz uygun bir yer bulup elektrik bağlantısını yapmanız, sistemin devreye girmesi için yetiyor. Hemen ardından ürün, Somfy Protect uygulamasıyla cep telefonunuzdan kontrol edilebilir hale geliyor. Somfy One, siz evde yokken bir hareket algıladığında alarmı devreye sokuyor ve cep telefonunuza bildirim gönderiyor. Full HD kamerasıyla da anlık video kaydına başlıyor. Yapacağınız ayarlamalara göre siz evden çıkarken çalışmaya başlıyor ve kameranın kapağı açılıyor, eve döndüğünüzde de otomatik olarak kapanıyor. Somfy One, kamera kapağı ile evdeki mahremiyetinizi de güvence altına alıyor. Akıllı telefonunuzdan istediğiniz an kapatabildiğiniz kamera kapağı ile evinizdeyken yaşayabileceğiniz “Acaba izleniyor muyum?” endişesi ortadan kalkıyor. Ürünün 130 derece görüş açısı, 8 kat görüntü büyütme, gece görüşü, 100dB siren, dahili hoparlör ve mikrofon ile çift yönlü ses iletimi, hareket sensörü (menzil: 5 m) ve evcil hayvan algılama gibi özellikleri de bulunuyor.

Maksimum güvenlik için Somfy One Plus…

Somfy, evinin güvenliğini maksimuma çıkarmak isteyenler için de One Plus’ı sunuyor. One Plus, Somf One’a ekstra olarak backup batarya ile elektrik kesintilerinde bile çalışma özelliği sunuyor. Kesintisiz iletişim ve video kayıt hafızası da içeriyor. Ayrıca 1 IntelliTAG™ kapı ve pencere sensörü ile 1 anahtarlık kumanda da yanında geliyor.  

Evin güvenliği sağlanınca babanızın da içi rahatlıyor.

Son Güncelleme: 14.06.2019 16:15
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