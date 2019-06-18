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Sınırötesi e-ticarette girişimcileri ne gibi fırsatlar bekliyor?

Protranslate Genel Müdürü Kerem Kalkancı, sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen girişimcilerin sahip oldukları fırsatlar hakkında bilgi verdi.

Sınırötesi e-ticarette girişimcileri ne gibi fırsatlar bekliyor?

Protranslate Genel Müdürü Kerem Kalkancı, sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen girişimcilerin sahip oldukları fırsatlar hakkında bilgi verdi.

18 Haziran 2019 Salı 12:05
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Sınırötesi e-ticarette girişimcileri ne gibi fırsatlar bekliyor?

Son dönemde yurtdışına ürün satışı, gönderimi ve yurtdışı pazaryerleri entegrasyonlarının artmasıyla, sınır ötesi e-ihracat konusunda Türkiye'deki girişimcilerin yüzünü güldüren bir dönemden geçiyoruz.

Protranslate Genel Müdürü Kerem Kalkancı, Türkiye'deki pek çok firmaya yurtdışı açılım süreçlerinde e-ticaret dikeyinde destek verdiklerini söyleyerek, ürünlerinin yurtdışında daha çabuk benimsenmesi ve talep görmesi için lokalizasyon ve tercüme hizmetleriyle katkıda bulunduklarını ifade etti. Kerem Kalkancı, sınır ötesi e-ticaret ile ilgili girişimcilerin sahip oldukları avantajlardan bahsederek, Ebay, Amazon, Ali Express, Etsy, Rakuten, Rozetka, Lazada gibi yurtdışı pazaryerlerine entegre olan pek çok e-ticaret platformu sayesinde yurtdışında ürünlerini vitrine çıkarma fırsatı bulan girişimcilerin bölgesel fiyatlamayla kur farkını avantaja çevirebildiğini belirtti.

“YURTDIŞINDA BAŞARI GÖRÜNDÜĞÜ KADAR ZOR DEĞİL”

Çoklu dil seçeneği, global ödeme metodları ve yerel para birimi ile ödeme olanağı sunan girişimcilerin, Avrupa'da fiyat çarpanı anlamında, MENA Bölgesi ülkelerinde ise bakir pazarda ürün sunma anlamında daha çok fırsat yakaladığını gözlemlediklerini belirten Kerem Kalkancı, bölgesel fiyatlamanın doğru uygulanması halinde yurtdışı pazarlarda başarının göründüğü kadar zor olmadığını ifade etti.

DHL'in globalleşme ile ilgili her yıl yaptığı Global Connectedness Index araştırması, işletmelerin ilk global ticaretini en uzun sınırı olan üç ülke ile yapmayı tercih ettiğini ve dünyanın en büyük çok uluslu şirketlerinde bile ciroların yüzde 60'ının iç pazar ve komşu üç ülkeden geldiğini ortaya koydu. Bugün, bir anda 180 ülkeye ürün gönderimini mümkün kılan B2CDirect gibi entegratör firmaların ülkemizdeki varlığı sayesinde girişimciler, yurtdışı açılımlarında, ürünlerini istedikleri ülkelere ulaştırma olanağına sahipler.

Son olarak, sınır ötesi e-ticaret pazarının dünyadaki büyüklüğüne dikkat çeken Kerem Kalkancı, "Dünya Ekonomi Forumu'nun verilerine göre, 2017 yılında dünya ekonomisindeki üretimin yüzde 28'ine tekabül eden 22,4 trilyon dolarlık ürün ve hizmetin sınır ötesi ticaretle gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. Bu pastadan pay almak, ülkemizin de içinde bulunduğu çalkantılı coğrafyada yaşayan girişimciler için bölgesel ekonomik riskleri azaltmak adına da oldukça kritik bir öneme sahip" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 18.06.2019 12:28
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