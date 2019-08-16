Rockwell Automation, makinelere emniyeti entegre etmeyi kolaylaştırıyor

Makine tasarımcıları artık endüstriyel sistemlere hiç olmadığı kadar emniyet tasarlamak zorunda. Tasarımcıların daha kolay tasarım yapabilmesi ve diğer uygulama gereksinimlerini karşılaması için Rockwell Automation 3 I/O platformunda 7 yeni emniyet modülü geliştirdi. Bu tasarımcılara hem lokal hem de dağınık emniyet I/O seçenekleri sunuyor hem de geniş bir yelpazede uyum ve makine performansını artıracak performans ve bağlantısallık özellikler sunuyor.

Rockwell Automation Asya Pasifik Business Center başkan yardımcısı ve genel müdürü Steven Goh, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Genişleyen emniyet I/O portföyümüz tasarımcılara emniyet ihtiyaçlarını karşılamaları için daha fazla seçenek sunuyor. Yeni modüller daha hızlı tepki süreleri, daha iyi öngörü ve gelişmiş iletişim sağlayarak daha rekabetçi makineler geliştirmeyi sağlıyor.”

Yeni emniyet modülleri tasarım sürecini de sadeleştiriyor. Örneğin çok büyük bir veri yapısı ve grafik kullanıcı arayüzü var. Bu programlama ve operasyon tasarım süresini kısaltmaya, kodların tekrar kullanılmasına ve tasarımcılar için öğrenme eğrisinin kısalmasına yardımcı oluyor.

Yeni emniyet I/O modülleri şunları içeriyor:

Allen-Bradley Compact 5000 emniyet I/O modülleri Compact GuardLogix 5380 ve GuardLogix 5580 emniyet kontrolörleri için lokal ve dağınık emniyet I/O sağlıyor. Modüller tasarımcıların maliyetlerini düşürmek ve daha küçük ve basit makineler tasarlamalarına yardımcı olmak için daha hızlı emniyet tepki süreleri sağlıyor. ayrıca kullanıcıların hataları daha kolay bulmasına yardımcı olmak için ek teşhisler sağlıyor.

Allen-Bradley ControlLogix CIP Safety I/O modülleri daha yoğun bir I/O çözümü geriktiren daha büyük uygulamalarda GuardLogix 5580 kontrolörler için lokal emniyet sağlıyor. Bu şase içi modüllerin kullanımı konfigürasyonu kolaylaştırıyor ve bir adaptör ihtiyacı duymadığı için panelin kapladığı alanı da küçültüyor. Bu modüller aynı zamanda dağınık emniyet I/O için de kullanılabiliyor.

Allen-Bradley FLEX 5000 emniyet I/O modülleri sabit alan kablolamaların sonlandırılması ve dikey ve yatay montaj gereken uygulamalar için are ideal. Dağınık I/O modülleri aşırı koşullarda çalışabilir ve doğrudan bakır ve fiber ağlara bağlanarak kullanılabilir. Ayrıca modül aralarında Parallel Redundancy Protocol aracılığıyla bir yıldız şebekenin de olduğu bir dizi ağ topolojisini de destekliyor ve 1 gigabayt EtherNet/IP bağlantısallığıyla iletişimi iyileştiriyor. FLEX 5000 platformu Compact GuardLogix 5380 ve GuardLogix 5580 emniyet kontrolörleri için dağınık emniyet I/O sağlıyor.

Yeni emniyet I/O modüllerinin yedisi de SIL 3, PLe ve Cat emniyet uygulamalarında kullanılmak üzere TÜV sertifikalıdır. Çevresel streslere karşı ilave emniyet eklemek için tüm modüller uyumlu özel kaplama seçeneklerine sahip.