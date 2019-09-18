Prysmian Group’tan yeni nesil kablo döşeme gemisi

Dünya çapında enerji ve telekom kablo sistemleri sektörünün lideri olan Prysmian Group, son teknolojiyle üretilen kablo döşeme gemisinin yapımında önemli bir adım attı. Tasarım süreci büyük ölçüde tamamlanan geminin detay mühendisliği devam ediyor. Gemi omurgasını kızağa koyma işlemlerine ise Eylül ayının ilk günlerinde Fincantieri Group’a ait son teknolojiyle donatılmış Vard Tersanesi’nde başlandı.

170 milyon Euro’yu aşan yatırım

Ünlü İtalyan dehası, mucit, mühendis, İtalyan Rönesansı’nın önde gelen sanatçısı Leonardo da Vinci’nin adının verildiği kablo döşeme gemisi, 2021 yılının ikinci çeyreğinde faaliyetine başlayacak. 170 milyon Euro’yu aşan yatırımla inşa edilen stratejik gemi, Prysmian Group’un proje uygulama yeteneğini ve aynı zamanda tek noktadan hizmet sunan bir çözüm sağlayıcısı konumunu da güçlendirecek.

Prysmian Group’un dünya çapında Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Özmen konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “700 milyon Euro değerindeki Viking Link projesinin alınmasıyla ilgili sözleşme Prysmian’ın piyasa liderliğini de bir kez daha teyit ediyor. Öncü rolümüz, başta açık deniz rüzgar santrali sektörü olmak üzere denizaltı kablo piyasasındaki fırsatları da takip etmemize olanak sağlıyor. Piyasadaki en gelişmiş kablo döşeme gemisi olacak Leonardo da Vinci, enerji aktarımını desteklemek için güç şebekelerini artırma ihtiyacının karşılanmasıyla, Prysmian Group’un proje uygulama alanında müşterilerini, sistem operatörlerini ve yardımcı kuruluşları destekleme yeteneğini önemli ölçüde artıracaktır.”

Dünyanın en gelişmiş kablo döşeme gemisi olacak

Leonardo da Vinci gemisi, ilk olarak 26-28 Kasım 2019’da Danimarka’nın Kopenhag şehrinde düzenlenecek olan WindEurope Offshore Conference and Exhibition etkinliğinde tanıtılacak. Yaklaşık 170 m uzunluğa ve 34 m genişliğe sahip olan Leonardo da Vinci gemisinin piyasadaki en gelişmiş kablo döşeme gemisi olacağı belirtiliyor. Hafif malzemelerle donatılmış yeni nesil kablo teknolojisi sayesinde, 3.000 metreden daha derin yerlerde bile kablo döşeyebilen ve hızını 14 knot’a kadar artırabilme özelliği bulunan Leonardo da Vinci, piyasadaki 7.000 ve 10.000 tonluk en yüksek 2 karusel kapasitesine sahip olacak. Operasyonel esnekliği artırmak için iki bağımsız döşeme hattı olan gemi, çeşitli gömme sistemlerini, ağır iş makineleri ve Hydroplow gibi araçları destekleyerek karmaşık kurulum işlemlerini gerçekleştirme kabiliyeti sunan 180 tondan fazla çeki gücüne sahip. Ayrıca, gemi en son teknolojiye sahip DP3 konumlandırma ve şiddetli koşullara dayanıklılık sistemleriyle donatılacak ve özel olarak tasarlanmış bir motor ve itici güç sistemiyle çevresel ayak izini de azaltacak. Geminin tüm kablo taşıma ve montaj ekipmanları Prysmian Group tarafından tasarlandı.

Denizaltı kablo operasyonlarında çığır açacak

Güncel filosundaki dünyanın en gelişmiş kablo taşıma gemilerinden üçü — Giulio Verne, Cable Enterprise ve Ulisse — ve Hydroplow’lar, HD3 pullukları, Post Lay Burial Makineleri, Sea Mole, SeaRex ve Otter gibi yüksek teknolojili kurulum ve gömme ekipmanları ürün yelpazesi sayesinde bu yeni stratejik gemi, Prysmian Group’un denizaltı kabloları ve sistemleri sektöründeki liderliğini de pekiştirecek. Böylece zamanında teslimat ve uygulama ile kurulum faaliyetleri gerçekleştirilerek, denizaltı kablo operasyonlarının gelişmesinin ve hızlanmasının önü açılacak.

Daha fazla bilgi için www.prysmiangroup.com/en/new-vessel-leonardo-da-vinci web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.