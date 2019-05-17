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Multinet Up’tan şirketlere özel Vodafone tarifeleri!

Multinet Up müşterileri, seçili Vodafone tarifelerine ek 1 TL farkla özgürce konuşmanın ve mesajlaşmanın rahatlığını yaşıyor.

Multinet Up’tan şirketlere özel Vodafone tarifeleri!

Multinet Up müşterileri, seçili Vodafone tarifelerine ek 1 TL farkla özgürce konuşmanın ve mesajlaşmanın rahatlığını yaşıyor.

17 Mayıs 2019 Cuma 16:38
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Multinet Up’tan şirketlere özel Vodafone tarifeleri!

Multinet Up, sektöründeki yenilikçi iş birliktelikleriyle akıllı projeler ve süreçler gerçekleştirerek, ekosisteminde yer alan kurumlara  kazandırmaya devam ediyor.

Multinet Up ve Vodafone iş birliği kapsamında şirket hatlarını Vodafone’a taşıyan Multinet’li şirketler, Multinet Up tarafından sunulan Vodafone tarifelerine ek 1TL farkla 1 GB internet + 1000 dk + 1000 SMS alıyorlar. Sadece Multinet’li şirketlere özel olarak +1TL fark ile tasarlanan bu paketler ile Multient Up ekosistemindeki işletmeler özgürce konuşmanın ve mesajlaşmanın rahatlığını deneyimleyerek iletişim çözümlerinde de Multinet Up avantajını yaşayacaklar.

Bu tarifelerden faydalanmak isteyen Multinet Up müşterileri  https://multinet.com.tr/kurumsal/Sayfalar/iletisim-cozumleri.aspx  sayfasından başvurularını yapabilirler.

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