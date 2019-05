Multinet Up’tan şirketlere özel Vodafone tarifeleri!

Multinet Up, sektöründeki yenilikçi iş birliktelikleriyle akıllı projeler ve süreçler gerçekleştirerek, ekosisteminde yer alan kurumlara kazandırmaya devam ediyor.

Multinet Up ve Vodafone iş birliği kapsamında şirket hatlarını Vodafone’a taşıyan Multinet’li şirketler, Multinet Up tarafından sunulan Vodafone tarifelerine ek 1TL farkla 1 GB internet + 1000 dk + 1000 SMS alıyorlar. Sadece Multinet’li şirketlere özel olarak +1TL fark ile tasarlanan bu paketler ile Multient Up ekosistemindeki işletmeler özgürce konuşmanın ve mesajlaşmanın rahatlığını deneyimleyerek iletişim çözümlerinde de Multinet Up avantajını yaşayacaklar.

Bu tarifelerden faydalanmak isteyen Multinet Up müşterileri https://multinet.com.tr/kurumsal/Sayfalar/iletisim-cozumleri.aspx sayfasından başvurularını yapabilirler.