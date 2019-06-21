Mercedes-Benz Türk startup yarışması finalistleri belli oldu

Mercedes-Benz Türk’ün yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, pozitif sosyal etkisi olan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üreten girişimcilere katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında BenzinLitre, BioGuy Ver.2, Bluedot Co., BREN, ConFarm, Enio Çevre Teknolojileri Ltd. Şti., KompoRize, SafeTech, Tolkido ve Triwi ilk 10 arasına giren startup’lar oldu.

Bu yılki jüri özel ödülü kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesi alanında verilecek olan Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının finalistlerinin kadın-erkek dağılımı eşit oldu. Yarışmada ilk10 arasına giren girişimcilerin 3’ü İstanbul, 3’ü Ankara ve 3’ü İzmir’den başvururken, 1 yarışmacı ise Yalova’dan yarışmaya başvurdu.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden bir veya birkaçına katkıda bulunan startup’ların davet edildiği yarışmada BenzinLitre, BioGuy Ver.2, Bluedot Co., BREN, ConFarm, Enio Çevre Teknolojileri Ltd. Şti., KompoRize, SafeTech, Tolkido ve Triwi ilk 10’a kalan startup’lar oldu.

İlk 10 arasına giren girişimcilerin 3’ü İstanbul, 3’ü Ankara ve 3’ü İzmir’den başvururken, 1 yarışmacı ise Yalova’dan başvurdu. Bu yılki jüri özel ödülü kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesi alanında verilecek olan yarışmanın finalistlerinin kadın-erkek dağılımı da eşit oldu.

İlk 10’a StartUP Boost Gelişim Programı ve Almanya Seyahati Ödülü

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 604 başvuru arasında ilk 10’a kalan startup’lar onlara özel olarak tasarlanan StartUP Boost Gelişim Programı’na katılarak bir kuluçka eğitimden geçecekler. Finale kalan ilk 10 startup ImpactHub İstanbul’un tasarladığı 3 gün sürecek olan bu eğitiminin ardından final değerlendirmesinde büyük ödüller için yarışacak. “Teknoloji”, “Sosyal fayda” ve “Jüri özel ödülü” olmak üzere 3 farklı kategoride kazanan 3 startup‘a finalde toplam 150 bin TL olmak üzere 50’şer bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca ilk 10 startup’a Almanya seyahati ödülü verilecek. Seyahate katılacak olan startup’lar Almanya’da sosyal girişimciler ve yatırımcılarla tanışma imkânı bulacak.

Türkiye ve Dünyanın Sürdürülebilirlik Sorunlarına Çözümler

Yarışmada İlk 10 içine giren startup’lar Türkiye ve dünyanın güncel sürdürülebilirlik sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunuyor. Akıllı tarım, sağlık teknolojileri, temiz gıdaya erişim, engellilerinin desteklenmesi, enerji yönetimi ve atık yönetimi konuları finale kalan startup’ların çözüm ürettiği alanlar olarak ortaya çıktı.

Kazanan startup’lar arasında yer alan BenzinLitre ve Bluedot.co; paylaşım ekonomisi ile enerji yönetimine yönelik çözüm üretiyor. BioGuy ve KompoRize; bio-mühendislik teknolojisi ile atık yönetimi alanında çözümler sunuyor. Isı ve hareket enerjisini kullanılabilir elektrik enerjisine üreten BREN; sürdürülebilir enerji kullanımını destekliyor. Enio Çevre Teknolojileri ve ConFarm; akıllı tarım teknolojileri geliştiriyor. Tolkido; otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimi için kişiselleştirilmiş eğitim materyalleri üreterek engellilerin desteklenmesi ve eşitsizliklerin azaltılmasına katkı sağlıyor. SafetTech, geliştirdiği siber güvenlik teknolojisi ile sürdürülebilir şehirler için katkı sağlıyor. Triwi ise geliştirdiği akıllı sütyen ile meme kanseri teşhisinin erken tespiti sağlamak istiyor.