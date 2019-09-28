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Kişisel verilerinizi dilediğiniz zaman sildirebilirsiniz!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), vatandaşların veri sorumlusuna başvuru yaparak kişisel verilerin silinmesini isteme hakkının bulunduğu açıkladı. KVKK yaptığı açıklamada, Anayasa ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verileri işlenen gerçek kişilere birçok hak tanındığı belirtti.

Kişisel verilerinizi dilediğiniz zaman sildirebilirsiniz!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), vatandaşların veri sorumlusuna başvuru yaparak kişisel verilerin silinmesini isteme hakkının bulunduğu açıkladı. KVKK yaptığı açıklamada, Anayasa ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verileri işlenen gerçek kişilere birçok hak tanındığı belirtti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:44
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Kişisel verilerinizi dilediğiniz zaman sildirebilirsiniz!

Anayasa ile kişilere, 'kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı' tanındığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme, verilerin otomatik sistemlerle analiziyle kişinin aleyhine sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, veri işlemeden dolayı zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunduğu açıklandı.

KVKK yazılı açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:

"Kişinin haberi dahi olmadan belirli bir kategoriye dahil edilmesi ve kendisi hakkında birtakım varsayımlara dayanılarak karar verilmesi, kişilik hakkıyla bağdaşmayabilir. Dolayısıyla veri sorumlusu, ilgili kişinin talebi halinde yapılan işlem hakkında açıklama yapmak durumundadır. Kişiler, hakları doğrultusunda, ilk olarak veri sorumlusuna başvurmalıdır. Çünkü, kanuna göre veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikayet yoluna gidilememektedir.

Veri sorumlusu, ilgili kişinin başvurusunu en kısa sürede ve en geç 30 günde sonuçlandırmalı ve bu süre zarfında sonucun gerekçesini de açıklayarak ilgili kişiye bildirmelidir. İkinci aşamadaysa başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması halinde ilgili kişi, Kurula şikayet hakkını kullanabilir. Özetle; Kanun açısından veri sorumlusuna başvuru zorunlu, Kurula şikayet ise ilgili kişinin isteğine bağlıdır."

Son Güncelleme: 28.09.2019 10:59
Anahtar Kelimeler:
Personal Data ProtectionVeri SorumlusuKişisel VerilerKvkk
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