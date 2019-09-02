iPhone 11 böyle olacak!

Yayınlanan tabloya göz attığımızda her üç modelin de A13 işlemciden gücünü alacağını görüyoruz. A13 hakkında daha önceden çıkan sızıntılar, yeni işlemcinin oldukça performanslı olacağını işaret ediyordu. Bununla birlikte iPhone 11 ve iPhone 11 Pro 4 GB RAM ile desteklenirken, iPhone 11 Pro Max'in 6 GB RAMile destekleneceği de tabloda belirtiliyor.

Yeni serideki bütün modeller Face ID ve iki taraflı kablosuz şarj özelliğine sahip olacak. Bununla birlikte modellerde 3D Touch özelliği bulunmayacak. Tabloya göre ilginç gelişmelerden birisi de iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro modellerinin Apple Pencil desteği ile gelecek olması.

iPhone 11 6,1 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacak. iPhone XR'ın yerini alacak olan iPhone 11, 749 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bununla birlikte iPhone 11 Pro modeli 5,8 inç boyutunda OLED ekran ile satışa sunulacak. Bu modelin fiyatının da 999 dolardan başlaması bekleniyor. Son olarak iPhone 11 Pro Max ise 6,5 inç OLED ekranla gelecek ve 1099 dolardan başlayan seçeneklerle satılacak.

ABD merkezli teknoloji Devi Apple'ın önümüzdeki ay tanıtacağı yeni iPhone modellerinin özellikleri Bloomberg tarafından açıklandı.

Bloomberg, OLED ekranlı modellerin Pro isimlendirmesiyle geleceğini ve Pro modellerin en büyük odak noktasının geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lenslerini birleştiren üçlü kamera sistemi olacağını belirttiBloomberg, iPhone 11 Pro yazılımının her lensten birer fotoğraf çekerek işlem sonucunda üç fotoğrafı da birleştirerek tek bir çıktı vereceği bilgisinin de altını çizdi.50 bin 670 dolar yani 286 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 Universe Diamond'ı bu kadar pahalı yapan ise gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırması.

ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni iPhone modelleri için geri sayıma geçti.

iOS 13’un son betasında yer alan “HoldForRelease” isimli detay ile iPhone 11'in lansman tarihi ortaya çıktı.