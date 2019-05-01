IDEF, KIRAÇ'ı ağırlıyor

Şirket, IDEF’19 Fuarında, KIRAÇ’ın yanı sıra Zırhlı Muharebe Aracı HIZIR, Uzaktan Kumandalı Atış Platformu UKAP, TOMA ve Zırhlı Ambulansını da sergiliyor.

Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden Katmerciler, Uluslararası Savunma Fuarı IDEF’19’da sektörün merakla beklediği Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı KIRAÇ’ın da içinde bulunduğu geniş bir portföyle yerini alıyor. 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen fuarda dikkatleri üzerine çeken şirket, KIRAÇ’ı ilk kez bu fuarda yurt içi sektörle buluşturuyor.

Ziyaretçilerini salon 7’de 702A nolu standında ağırlayan Katmerciler, fuarda KIRAÇ ile birlikte Zırhlı Muharebe Aracı HIZIR, Uzaktan Kumandalı Atış Platformu UKAP (İnsansız Kara Aracı-İKA), Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Zırhlı Ambulansını da sektörün beğenisine sunuyor.

Yenilikçi ve yaratıcı ürünleriyle sektörde saygınlık uyandıran Katmerciler, ülkemizin savunma ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda, ileri savunma teknolojilerinden faydalanarak ürünlerini kendi Ar-Ge Merkezinde tasarlayıp geliştiriyor. Şirketin savunma portföyünde tekerlekli zırhlı araçlardan uzaktan kumandalı insansız kara araçlarına, zırhlı iş makinelerinden özel ürünlere uzanan geniş bir yelpazede, çok farklı savunma ve güvenlik aracı yer alıyor.

Merakla Beklenen KIRAÇ, IDEF’19 Sahnesinde

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Katmerciler’in ana yüklenicisi olduğu Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı KIRAÇ, Türkiye’de sektör temsilcileriyle ilk kez bu fuarda buluştu. KIRAÇ, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nın ihtiyacının karşılanması amacıyla özgün bir çalışma olarak geliştirildi. KIRAÇ, zırhlı personel taşıyıcı, komuta kontrol aracı ve iç güvenlik aracı olarak yapılandırılabilecek benzersiz bir tasarıma sahip.

Daha önce Haziran 2018 tarihinde Paris’te düzenlenen Eurosatory Savunma Fuarında uluslararası ölçekte tanıtımı yapılan KIRAÇ Projesi kapsamında dört farklı konfigürasyonda üretilecek araçların öncelikle prototipleri geliştirildi. Kalifikasyon test ve muayene faaliyetleri başarıyla tamamlanan ve 2019 yılında seri üretimine başlanan araçların teslimatı partiler halinde yapılacak.

Daha önce üretilen olay yeri inceleme araçlarından çok daha üstün özelliklerde donanıma sahip olay yeri inceleme ve mobil kriminal inceleme aracının içinde ofis bölümü, delil muhafaza bölümü, laboratuvar bölümü gibi çeşitli bölümler bulunuyor. Olay yeri incelemede ve kriminal laboratuvar incelemede kullanılacak olan araçta; atış mesafe ve yönü tespit sisteminden delil analiz cihazlarına, otomatik parmak izi sisteminden (APFIS) kimyasal analize, delil muhafaza sisteminden internet ve uydu sistemine birçok sistem yer alıyor.

Katmerciler’den Güçlü Portföy

Katmerciler, savunma ürünlerini beş ana kategoride topluyor: 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar, Özel Ürünler, Zırhlı İş Makineleri, Görev Odaklı Özel Amaçlı Araçlar ve Zırhlı Lojistik Araçlar. Şirket IDEF Fuarında, KIRAÇ ile birlikte, HIZIR, UKAP, TOMA ve Zırhlı Ambulansını da sergiliyor.

HIZIR: Mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğiyle çatışma koşulları için üretilmiş, 4x4 konfigürasyonunda taktik tekerlekli zırhlı araç. Kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı. Tüm özellikleriyle silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri için güven veren, Türkiye’de segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı.

UKAP: Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP), Katmerciler’in insansız kara araçları (İKA) konseptinin ilk ürünlerinden. Ülkemiz için de önemli bir adım. Tüm fonksiyonları uzaktan yönetilebilen, farklı ihtiyaçlara göre kolaylıkla konfigüre edilebilen, zırhlı ve paletli bir platform. Aracın ilk prototipi olan UKAP, atış platformu olarak geliştirildi. Alttaki ana platformun üzerinde Aselsan’ın SARP atış kulesi, yani Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ve uydu haberleşme sistemi bulunuyor. SARP sistemiyle koordineli çalışacak elektro optik sistemi, radar sistemi, haberleşme sistemi vb. sistemler de araca entegre edilebiliyor. Hareketli ateş testleri dahil tüm testlerden başarıyla geçen UKAP’ın elektrikli ve hibrit modelleri bulunuyor.

TOMA: Katmerciler, kentsel bölgelerde yaşanabilecek yasadışı toplumsal olayların ve gösterilerin engellenmesi ve yatıştırılmasında güvenlik güçlerine büyük kolaylık ve üstünlük sağlayan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) üretiminde de Türk savunma sanayiinin lider şirketi durumunda. Farklı ihtiyaçlara uygun geniş bir ürün yelpazesine sahip TOMA’lar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Kabin, ön ve yan camları balistik korumalı. Su, boya ve köpük tankları bulunan ve ihtiyaca göre bunları püskürtebilen TOMA’lar aynı zamanda gaz atabilme yeteneğine sahip, son derece etkili araçlar.

ZIRHLI AMBULANS: Katmerciler’in doğrudan ambulans olarak kullanılmak üzere tasarlayıp geliştirdiği 4x4 zırhlı ambulans, yüksek riskli bölgeler için ulaşım, ilk yardım ve hastaların nakli amacıyla tasarlanıp donatıldı. Araç, zırh korumadan ödün vermeden sağlık personelinin operasyon ve müdahale ihtiyacı dahil tüm tıbbi ihtiyaçları baz alınarak askeri doktorların yönlendirmesiyle tasarlandı. Sekiz kişilik taşıma kapasitesine sahip, 300 beygir gücündeki araç saatte 120 km hız yapabiliyor.

Farklı İhtiyaçlara Uygun Yenilikçi Ürünler

Katmerciler’in geniş ürün portföyü içinde yer alan diğer ürünler arasında Dönüştürülebilir KHAN,Koruma Kalkanı, Uzaktan Kontrollü Çok Namlulu Gaz Atar Sistemi, Uzaktan Kumandalı Zırhlı Paletli Ekskavatör, Zırhlı Kazıcı Yükleyici İş Makinesi, Uzaktan Kumandalı Zırhlı Belden Kırmalı Yükleyici İş Makinesi ile kompozit ve seramik bazlı gizli zırhlama sistemi olan NEFER yer alıyor.

Katmerciler’in Zırhlı Lojistik Araçlar kategorisinde ise, çatışmalı veya riski yüksek bölgelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş Zırhlı ADR’li Akaryakıt Tankeri, Zırhlı Otobüs, Zırhlı Low-Bed Treyler, Zırhlı Damper, Zırhlı Su Tankeri ve Kurtarma Aracı bulunuyor.