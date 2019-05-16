Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
87554
ALTIN
249.765
DOLAR
6.0091
STERLİN
7.6998
EURO
6.7298

Huawei'nin ABD şirketlerinden alışverişi yasaklandı

Huawei ve 70 bağlı ortaklığının hükümet onayı olmadan ABD şirketlerinden parça ya da teknoloji alması yasaklandı. Ayrıca ABD'li şirketlerin de "ulusal güvenlik riski oluşturan" yabancı şirketlerin telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmaları engellendi.

Huawei'nin ABD şirketlerinden alışverişi yasaklandı

Huawei ve 70 bağlı ortaklığının hükümet onayı olmadan ABD şirketlerinden parça ya da teknoloji alması yasaklandı. Ayrıca ABD'li şirketlerin de "ulusal güvenlik riski oluşturan" yabancı şirketlerin telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmaları engellendi.

16 Mayıs 2019 Perşembe 12:53
1256 Okunma
Huawei'nin ABD şirketlerinden alışverişi yasaklandı

Donald Trump yönetimi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye sert yaptırımlar getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ve 70 bağlı ortaklığını kara listeye eklediğini açıkladı. Bu kararla hükümet onay vermeden, Huawei'nin ABD şirketlerinden parça ve teknoloji almasını yasaklanıyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Trump'ın "Amerikan teknolojisinin ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına zarar verme potansiyeli olan yabancı şirketler tarafından kullanımının engelleyecek" kararı desteklediğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yakında daha fazla görüşme için Çin'i ziyaret edeceğini söylerken, ABD'nin bu adımı ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında yeni bir tırmanmaya yol açabilir.

Öte yandan söz konusu karar öncesinde Trump, ABD'li şirketlerin ulusal güvenlik riski oluşturan şirketler tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzaladı.

Başkanlık kararnamesinde herhangi bir ülke veya şirket ismi verilmemesine rağmen, ABD yetkilileri daha önce Huawei'yi bir "tehdit" olarak nitelendirdiler ve müttefiklerinin yeni nesil 5G ağlarında Huawei ağ ekipmanlarını kullanmamaları için lobi faaliyeti yürüttüler.

Ürünlerinin güvenlik tehdidi oluşturduğunu reddeden Huawei ise, "ABD hükümetiyle görüşemeye hazır ve istekli olduğunu ve ürün güvenliğini sağlamak için etkili önlemler ortaya koyduğunu" belirtti.

Trump, 10 Mayıs tarihinde de 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmişti.

Bu adımların ardından ticaret müzakerelerinin geleceği yatırımcıları kaygılandırıyor.

Son Güncelleme: 16.05.2019 13:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yale’in özel kilidi ile bisikletler koruma altında!
Yale’in özel kilidi ile bisikletler koruma altında!
Canon’dan dünyanın en hafif DSLR’ı: EOS 250D
Canon’dan dünyanın en hafif DSLR’ı: EOS 250D
Mitsubishi Electric’ten Çevreye Dost İleri Teknolojiler
Mitsubishi Electric’ten Çevreye Dost İleri Teknolojiler
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim