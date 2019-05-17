Huawei İlk 5G Telefonlaşmasını Londra'da Başlatıyor





Bu olay, tam da Huawei’nin Birleşik Krallık'ta 5G teknolojisini kullanması konusu tartışmalarının gündemde olduğu ve hatta bu alandaki karşıtlık Britanya savunma bakanını işinden ettiği bir dönemde meydana geldi.



5G, 2019 yılının en büyük mobil trendlerinden birisi. Tüm dünyada taşıyıcılar, akıllı evler ve sürücüsüz taşıtlar için pek çok olanaklar vadeden tekniklerle dolu gelecek nesil mobil şebekelerini ortaya çıkarmakta. Telefon açısından bu, hızlı ve sağlam internet bağlantısı anlamına gelmekte.



Ancak şebekenin ana parçalarını üretmesi için kime izin verileceği konusu tartışmalı bir nokta. Huawei bunun karma biçimde üretilmesinden yanayken şirketin Çin hükümetiyle sözde bağları hususunda güvenlik endişeleri var.



Bağımsız Oxford Economics örgütünün bir raporu sorunun bolluk ve refah yönünü öne çıkarıyor. Rapor, Huawei'nin 2018'de Birleşik Krallık ekonomisine doğrudan 300 milyon dolar katkıda bulunduğunu ve şu anda 26.000 kişilik istihdamı desteklediğini gösteriyor.



Yine de müşteri verilerinin gözlemlenmesi ve güvenliğine ilişkin büyük kaygılar mevcut. Resmi olarak kararsız görünmekle birlikte Birlrşik Krallık belli ki Huawei ile anlaşma yapmaya hevesli.



İstihbarat kurumları, şirketin yazılımını gözlemleyecek özel bir birim olacağından Huawei'nin hiçbir risk oluşturmayacağını söylüyorlar. Öte yandan Güvenlik Konseyi'nden sızan bir belge, Huawei'nin şebekenin ana parçalarından olmayan bazı parçalarını sağlaması konusunun gözden geçirilmekte olduğunu gösteriyor.