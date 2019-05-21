Huawei, Google desteğini 90 gün sonra kaybedecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın 'ulusal acil durum' ilan ederek, Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameye imza atmasının ardından, Google’dan akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek bir adım geldi.

Google sözcüsünün Reuters’e yaptığı açıklamaya göre Google Play başta olmak üzere Android uygulamaları mevcut Huawei cihazlarında çalışmaya devam edecek. Ancak Huawei’nin bundan sonra çıkaracağı yeni telefon modellerinde kullanıcıların, Google ve dolayısıyla Android uygulamalarına erişimi sözkonusu olamayacak.

ABD Ticaret Bakanlığı, kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarının 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

19 Ağustos 2019’da sona erecek olan bu beçiş süreci boyunca Huawei, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen kimi ürünleri satın almaya devam edebilecek.

Böylece Çinli şirket, kullanmakta olduğu ağlardan yararlanmaya devam edebilecek ve Huawei marka telefonlar için yazılım güncellemesinin sağlanabilecek.

Ancak Huawei, halen yeni ürünler hayata geçirmek için ABD’li şirketlerden malzemesi almaktan men edilmiş durumda.

Peki bu 90 günlük geçici lisans süresi dolunca ne olacak? Huawei marka telefon kullananlar için tehlike ortadan kalktı mı? İkinci sorunun cevabı olarak ‘hayır’ diyerek, ayrıntılara göz atalım.

Öncelikle, ABD Ticaret Bakanlığı’nın bu son duyurusunun ardından Google’ın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Dün Google’ın Android platformundan yapılan resmi açıklamada, “ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect’in güvenliği gibi hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz” denilmişti.

Huawei de dün yaptığı açıklamada, tüm Huawei ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunulacağı belirtilerek, “tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz” denilmişti.

Yani Huawei, bir yandan hem mevcut hem de yeni çıkartacağı modelleri için güvenlik güncellemeleri sunacak diğer yandan da kendi mobil işletim sistemini geliştirme çalışmalarını sürdürecek.

Huawei Kurucusu Ren Zhengfei ABD'nin şirketine yönelik yaptırımları 90 gün ertelemesini önemsemediğini, ABD hükümetinin kendilerini hafife aldığını söyledi. Bunun yanında Çin'in Avrupa Birliği Büyükelçisi Zhang Ming ise ABD'nin Huawei'ye karşı attığı adımlar karşısında Çin hükümetinin boş durmayacağını belirtti.

Huawei Kurucusu Ren Zhengfei Çin medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada şirketin tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu ve erteleme kararını önemsemediklerini belirtti. Ren " ABD hükümetinin attığı adımlar bizi hafife aldıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin aldığı kararların Huawei'nin 5G alanındaki çalışmaları etkilemeyeceğini belirten Ren "Hiçbir rakibimiz önümüzdeki 2-3 yılda 5G'de bizi yakalayamaz" diye konuştu.

TRUMP YÖNETİMİNİN HUAWEI KARARI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Huawei, Trump'ın kararı hakkında şöyle açıklama yapmıştı:

"Huawei, 5G teknolojilerinin lideri konumundadır. Huawei olarak ABD ile çalışmaya hazır ve istekliyiz. Ürün güvenliğini sağlamak için de etkili tedbirler almaktayız. Huawei’nin ABD’de iş yapmasını yasaklamak ABD’yi daha güvenli veya daha güçlü hale getirmeyecek; aksine, ABD’yi daha düşük standartlarda; ancak pahalı alternatiflerle sınırlandıracaktır.

Bahsi geçen kararlar, ABD’yi 5G’nin kuruluş aşamasındaki süreçte geride bırakacak ve sonunda ABD’li şirketlerin ve tüketicilerin çıkarlarına zarar vermeye başlayacaktır. Ek olarak, makul olmayan kısıtlamalar Huawei'nin haklarını ihlal edecek ve diğer ciddi yasal sorunları ortaya çıkaracaktır."

KİMİN ELİ DAHA GÜÇLÜ?

Pazar geneline bakıldığında Huawei’nin yüzde 14.7’lik bir payı bulunuyor. 2019 yılının ilk çeyrek rakamlarına bakıldığında ise pazar genelinde satılan toplam 311 milyon adetlik telefonun, 72 milyonu Samsung, 59 milyonu Huawei ve 36 milyonu ise Apple’dan geldi. Çinli Huawei’nin küresel pazardaki payı da yüzde 19’a ulaştı.

ABD’nin aldığı ‘kara liste’ kararının sadece Huawei’yi değil, diğer Çinli telekomünikasyon firmalarını da yakından ilgilendirdiği hesaba katıldığında, Google’ın attığı bu son adım, Android platformu açısından tabloyu çok daha sarsıcı bir boyuta taşıyabilir.

Çünkü, dünya genelindeki en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden 7’si Çinli ve bunların hepsi de Android cihazlar üretiyor.

Pazarda, Huawei’nin ardından, diğer Çinli üreticiler Xiaomi, Vivo ve Oppo da önemli oyuncular arasında kendine yer açmış durumda. Bu 4 büyük Çinli telefon üreticisinin bu yılın ilk 3 ayında sattığı cihazların toplam Android pazarındaki payı yüzde 47’yi aşıyor. Çinli diğer üreticilerle de Android kısıtlamasına gidilirse, Google'ın mobil pazarda elinde sadece Güney Koreli Samsung kalmış olacak.

ANDROID, YA IOS'A YA ÇİNLİ YAZILIMLARA PAY KAPTIRACAK

Eğer Google, Huawei başta olmak üzere Çinli telefon üreticilerinin bundan sonra çıkartacağı olan yeni modellerde Android’i kullanmasına izin vermezse, akıllı telefon pazarında iki eğilimin öne çıkması kuvvetle muhtemel.

Bunlardan ilki, mobil işletim sistemi bazında Android ile dünya genelinde yüzde 85’lik bir payı bulunan Google, Apple’ın iPhone’larında yer alan iOS’a karşı kan kaybedebilir. Bununla birlikte Apple’ın yüksek fiyatları nedeniyle düşen iPhone satışları dikkate alındığında, tüketicilerin tercihi yine daha farklı fiyat seviyeleri sunan markalar olacak.

Ancak Çinli markalar pazardaki varlıklarını sürdürebilmeleri için Android’e alternatif olarak kendi işletim sistemlerini geliştirip, kendi platformlarında çalışan telefonları üretmeye yönelecek.

Her ne kadar Android’in piyasadaki hakimiyeti söz konusu olsa da, Google’ın aldığı bu son karar uygulamaya geçerse, Android’in olumsuz etkileneceği kesin. Bu durumda ise son kullanıcılara ilk versiyonu 2008 yılında sunulan Android, 11 yıllık tarihinde ilk kez pazar payında kayıp yaşamış olacak.