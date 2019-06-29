Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832

HP kişiselleştirme projesine tasarım yarışmasıyla devam ediyor

HP’nin kişiselleştirme projesi kapsamında hayata geçirdiği tasarım uygulaması WallArt ile artık kullanıcılar kendi dizüstü bilgisayar kapaklarını kendileri tasarlayabiliyor ve isterlerse yaratıcı tasarımları ile HP Bilgisayar Tasarım Yarışması’na katılabiliyor. 27 Haziran - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen ve  İllüstratör M.K. Perker  ile Deniz Salaçin’in jüri üyesi olacağı Yarışmanın kazananları HP bilgisayarlarına sahip olacak.

HP kişiselleştirme projesine tasarım yarışmasıyla devam ediyor

HP’nin kişiselleştirme projesi kapsamında hayata geçirdiği tasarım uygulaması WallArt ile artık kullanıcılar kendi dizüstü bilgisayar kapaklarını kendileri tasarlayabiliyor ve isterlerse yaratıcı tasarımları ile HP Bilgisayar Tasarım Yarışması’na katılabiliyor. 27 Haziran - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen ve  İllüstratör M.K. Perker  ile Deniz Salaçin’in jüri üyesi olacağı Yarışmanın kazananları HP bilgisayarlarına sahip olacak.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:32
1238 Okunma
HP kişiselleştirme projesine tasarım yarışmasıyla devam ediyor

Hem tüketiciler hem de kurumsal müşteriler için kişiselleştirme projesini yürüten HP,

kullanıcıların kendi dizüstü bilgisayar kapaklarını tasarlayabildikleri, tasarım uygulaması WallArt platformunu hayata geçirdi. Windows 10’lu HP Pavilion 13, HP Pavilion 15, HP Pavilion x360 14, HP 15 ve HP ZBook 15 G5 bilgisayarlara tasarım oluşturulabilen platformda, kullanıcıların ister hazır desenler ve HP’ye özel tasarımlar, ister kendi fotoğrafları ve tasarımları ile bilgisayarına özel dizaynlar hazırlamaları mümkün. Tasarımın üstüne yazı da eklenebileceği gibi, Instagram’da veya bilgisayarda bulunan bir görseli sisteme yükleyerek onun üzerinden de tasarım yapılabiliyor.

Büyük Baskı Merkezi'nde su bazlı olmaları sebebiyle sağlığa zarar vermeyen ve çevre dostu baskı çözümleri sunan HP L3200 Latex yazıcılar ile basılan tasarımlar kullanıcıların adreslerine teslim ediliyor.

Aynı zamanda HP, cihazların boyutlarına göre milimetrik şekilde oluşturulan ve bilgisayar kapağına yapıştırıldıktan sonra iz bırakmadan çıkarılabilen tasarımları kullanıcılara sunan projenin ikinci etabında HP Bilgisayar Tasarım Yarışması’nı hayata geçiriyor. İllüstratör M.K Perker ve Deniz Salaçin’in jüri üyeliği yapacağı yarışma 27 Haziran - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Yarışmanın kazananları 26 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

HP Bilgisayar Tasarım Yarışması’na katılmak için www.hp.com.tr/tarziniyansit web sitesi üzerinden HP tasarım uygulamasına girmek, seçili HP Pavilion dizüstü bilgisayar ya da HP Z Book iş istasyonu modellerinden birini seçmek ve tasarımı yüklemek gerekiyor. En yaratıcı HP Pavilion dizüstü bilgisayar kapağı dizaynını ileten kullanıcı HP Pavilion 15 dizüstü bilgisayar, en yaratıcı Z by HP iş istasyonu kapağı dizaynını ileten kullanıcı ise Z Book 15u iş istasyonu kazanıyor.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, “Projemizin ikinci aşamasında kullanıcılarımızın da kendi tasarımlarını yapmalarına odaklandık. Bu doğrultuda 27 Haziran’da başlattığımız tasarım yarışmasıyla en yaratıcı HP Pavilion dizüstü bilgisayar ve Z by HP iş istasyonu kapağını tasarlayan kullanıcılara yepyeni HP bilgisayar hediye edeceğiz. Ayrıca HP’nin hayata geçirdiği tasarım uygulaması WallArt sayesinde kullanıcılarımız baştan sonra kendi tasarımlarını oluşturabiliyor. Tüketicilerin değişen ihtiyaç ve isteklerine cevap verdiğimiz bu projemiz büyük ilgi çekiyor” dedi.

HP aynı zamanda projenin devamında tasarımlarıyla kişisel tarzlarını yansıtmak isteyen kullanıcılarına yeni seçenekler de sunuyor. Kutlukhan Perker, projenin devamında Trabzon şehrinin illüstrasyonuyla, Deniz Salaçin de iki geometrik tasarımla yer alıyor.

Seçili Windows 10'lu HP Pavilion ve HP 15 dizüstü bilgisayarlar ile HP Z Serisi iş istasyonlarını satın alan kullanıcılar, bu tasarımlara WallArt platformu üzerinden erişebiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aon, bu yıl da özel bir kutlamayla yaza “merhaba” dedi
Aon, bu yıl da özel bir kutlamayla yaza “merhaba” dedi
Yapay zeka basketbolcu, NBA oyuncularını bile kıskandıracak
Yapay zeka basketbolcu, NBA oyuncularını bile kıskandıracak
Mercedes-Benz Türk startup yarışması finalistleri belli oldu
Mercedes-Benz Türk startup yarışması finalistleri belli oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim