HP kişiselleştirme projesine tasarım yarışmasıyla devam ediyor

Hem tüketiciler hem de kurumsal müşteriler için kişiselleştirme projesini yürüten HP,

kullanıcıların kendi dizüstü bilgisayar kapaklarını tasarlayabildikleri, tasarım uygulaması WallArt platformunu hayata geçirdi. Windows 10’lu HP Pavilion 13, HP Pavilion 15, HP Pavilion x360 14, HP 15 ve HP ZBook 15 G5 bilgisayarlara tasarım oluşturulabilen platformda, kullanıcıların ister hazır desenler ve HP’ye özel tasarımlar, ister kendi fotoğrafları ve tasarımları ile bilgisayarına özel dizaynlar hazırlamaları mümkün. Tasarımın üstüne yazı da eklenebileceği gibi, Instagram’da veya bilgisayarda bulunan bir görseli sisteme yükleyerek onun üzerinden de tasarım yapılabiliyor.

Büyük Baskı Merkezi'nde su bazlı olmaları sebebiyle sağlığa zarar vermeyen ve çevre dostu baskı çözümleri sunan HP L3200 Latex yazıcılar ile basılan tasarımlar kullanıcıların adreslerine teslim ediliyor.

Aynı zamanda HP, cihazların boyutlarına göre milimetrik şekilde oluşturulan ve bilgisayar kapağına yapıştırıldıktan sonra iz bırakmadan çıkarılabilen tasarımları kullanıcılara sunan projenin ikinci etabında HP Bilgisayar Tasarım Yarışması’nı hayata geçiriyor. İllüstratör M.K Perker ve Deniz Salaçin’in jüri üyeliği yapacağı yarışma 27 Haziran - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Yarışmanın kazananları 26 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

HP Bilgisayar Tasarım Yarışması’na katılmak için www.hp.com.tr/tarziniyansit web sitesi üzerinden HP tasarım uygulamasına girmek, seçili HP Pavilion dizüstü bilgisayar ya da HP Z Book iş istasyonu modellerinden birini seçmek ve tasarımı yüklemek gerekiyor. En yaratıcı HP Pavilion dizüstü bilgisayar kapağı dizaynını ileten kullanıcı HP Pavilion 15 dizüstü bilgisayar, en yaratıcı Z by HP iş istasyonu kapağı dizaynını ileten kullanıcı ise Z Book 15u iş istasyonu kazanıyor.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, “Projemizin ikinci aşamasında kullanıcılarımızın da kendi tasarımlarını yapmalarına odaklandık. Bu doğrultuda 27 Haziran’da başlattığımız tasarım yarışmasıyla en yaratıcı HP Pavilion dizüstü bilgisayar ve Z by HP iş istasyonu kapağını tasarlayan kullanıcılara yepyeni HP bilgisayar hediye edeceğiz. Ayrıca HP’nin hayata geçirdiği tasarım uygulaması WallArt sayesinde kullanıcılarımız baştan sonra kendi tasarımlarını oluşturabiliyor. Tüketicilerin değişen ihtiyaç ve isteklerine cevap verdiğimiz bu projemiz büyük ilgi çekiyor” dedi.

HP aynı zamanda projenin devamında tasarımlarıyla kişisel tarzlarını yansıtmak isteyen kullanıcılarına yeni seçenekler de sunuyor. Kutlukhan Perker, projenin devamında Trabzon şehrinin illüstrasyonuyla, Deniz Salaçin de iki geometrik tasarımla yer alıyor.

Seçili Windows 10'lu HP Pavilion ve HP 15 dizüstü bilgisayarlar ile HP Z Serisi iş istasyonlarını satın alan kullanıcılar, bu tasarımlara WallArt platformu üzerinden erişebiliyor.