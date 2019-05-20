Google, Huawei'ye güncelleme yapmayacak

ABD'li yazılım ve teknoloji şirketi Alphabet'e bağlı olan Google, ABD devletinin kara listeye aldığı Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei ile ekipman ve yazılım alışverişi gerektiren işlerini askıya aldı.

ABD yönetimi Perşembe günü dış ticaret yasağı listesine telekom ekipmanının yanı sıra cep telefonu da üreten Huawei'yi ekledi. Huawei artık ABD'de üretilen yazılım ve ekipmanı son derece sınırlı koşullarda kullanabilecek.

Huawei'nin ürünlerinin ve faaliyetlerinin ABD devletinin getirdiği yasaktan ne ölçüde etkileneceği bilinmiyor. Elektronik tedarik zinciri uzmanları Huawei'nin ABD'de üretilen parçaları kullanmadan faaliyetlerini yürütebileceğinden şüphe ediyorlar.

Huawei, Google Play Store, Gmail ve YouTube erişimlerini kaybedecek

Konuya yakın bir kaynağın dün verdiği bilgiye göre, yeni yazılım yüklemek isteyen Huawei cep telefonu sahipleri, bundan sonra sadece açık kaynak lisansına sahip Google yazılımlarını kullanabilecek.



Yeni Huawei telefonların Android işletim sistemini kullanan tipleri, aralarında Google Play Store, Gmail ve YouTube'un da bulunduğu yazılımlara erişimi kaybedecek.

Kaynak, "Huawei bundan sonra (işletim sistemi) Android'in sadece açık kaynak versiyonunu kullanabilecek ve Google'ın kendisine özgü yazılımlarına ve hizmetlerine erişemeyecek" dedi.

Google yazılımları olanlar güncellemelerini kullanabilecek

Telefonunda hali hazırda Google yazılımları olanlar ise bunların güncellemelerini kullanabilecek. Google sözcüsü, "Şu anda hizmetlerimizi kullanan kişiler, Google Play ile Google Play Protect güvenlik hizmetlerini, hali hazırda var olan Huawei ekipmanlarında kullanabilecekler" dedi, ancak ayrıntı vermedi.



Kaynak, ABD'nin ticaret yasağından hangi yazılım ve hizmetlerin etkilendiğini tespit etmek için Google içinde çalışmaların sürdüğünü belirtirken. Huawei sözcüsü de ticaret yasağının etkisini değerlendirdiklerini belirtti.

Google'a ek olarak, Bloomberg'de yer alan bir habere göre ABD'li çip üreticileri Intel , Qualcomm , Xilinx ve Broadcom Huawei'ye kritik yazılım satışınıdurdurduklarını çalışanlarına bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. Ticari kara listeye Huawei de eklenmişti.