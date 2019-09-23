Elektra Elektronik, 2020’de Ar-Ge merkezi kuracak

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı, ihracat oranı ve Ar-Ge yatırımları açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması olan Elektra Elektronik, 6 kıtada 60 ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiriyor. 40 yıldır güçlü Ar-Ge çalışmaları sonucunda sektöründeki ilklere ve öncü ürünlere imza atan Elektra Elektronik, “Atılım Yılı” ilan ettiği 2019 yılında İstanbul Esenyurt’taki mevcut fabrikasının kapasitesini iki katına çıkaracak bir yatırım gerçekleştiriyor. Yeni yatırımı ile Ar-Ge alanındaki çalışmalarını daha da genişleten şirket, TÜBİTAK ortaklı projelere de yoğunlaşmış durumda. ODTÜ ve YTÜ işbirliğiyle gerçekleştirdiği projelerden biri onaylanan, diğeri ise yazım sürecinde olan Elektra Elektronik, bu iki TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) projesi ile sanayi-üniversite işbirliği projelerini destekliyor. 2020 yılında Ar-Ge merkezi kurulum sürecini başlatmayı hedefleyen Elektra Elektronik, Almanya’da yer alan şirketi ve Çin ile Amerika’da konumlanan satış ofisleriyle yurt dışı faaliyetlerini genişleterek trafo ve elektronik ürünler alanında dünyanın tercih ettiği global bir Türk markası olma yolunda hızla ilerliyor.

Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik; transformatör, reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği alanındaki ileri teknoloji çözümleriyle yurt içinde ve yurt dışında inşaat, raylı sistemler, elektrik, elektronik, otomasyon, robotik ve denizcilik gibi pek çok farklı sektörde öne çıkıyor. Üretim kapasitesi, çalışan sayısı, ihracat oranı ve Ar-Ge yatırımları açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması olan Elektra Elektronik; Çin, İspanya, Almanya, Fransa, Rusya, Yeni Zelanda, Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika başta olmak üzere 6 kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiriyor.

40 yıla yaklaşan köklü geçmişi boyunca yüksek teknoloji ile sektöründeki ilkleri ve öncü ürünleri üreten Elektra Elektronik’in 2010 yılından itibaren Ar-Ge’ye yaptığı yatırımları daha da arttığını belirten Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, şu bilgileri aktardı; “Türk mühendisler tarafından ülkemiz sınırları içinde tasarlanan ve üretilen yerli trafo ve elektronik ürünlerimizle iç piyasanın yanı sıra dünya genelinde de dev projelerde tercih ediliyoruz. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, İstanbul Yeni Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, hızlı tren projesi, Marmaray ve şehir hastaneleri; yurt dışında ise Çin demiryolları, Guangzhou atık su projesi, Sırbistan Elektrik İdaresi ve Rusya demir çelik fabrikaları gibi projelerde önemli bir oyuncu konumundayız. Çin’e elektronik ürün satmayı başarabilen nadir Türk firmaları arasında yer alıyoruz. Ayrıca Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektöründe Amerika’ya ihracatı mümkün kılan UL Belgesi’ne sahip tek firmayız.”

TÜBİTAK projelerine ağırlık verdi

Elektra Elektronik’in Türkiye’deki genel merkezinin yanı sıra Almanya’da şirketi, Çin ve Amerika’da ise satış ofisi bulunduğunu ifade eden Armağan Şakar, başarılarının altında yatan en önemli unsurların başında Ar-Ge yatırımlarının geldiğini söyledi. “Atılım Yılı” ilan ettikleri 2019 yılında İstanbul Esenyurt’taki mevcut fabrikalarının kapasitesini iki katına çıkaracak bir yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Şakar, yeni yatırım ile Ar-Ge alanındaki çalışmalarını daha da genişlettiklerini açıkladı. 2019’da TÜBİTAK ortaklı projelere de yoğunlaştıklarını belirten Şakar, “ODTÜ ve YTÜ işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz projelerden biri onaylandı, diğeri ise yazım sürecinde. Bu iki TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) projesi ile sanayi-üniversite işbirliği projelerini destekliyoruz. Bu çalışmalar neticesinde 2020 yılında “Elektra Elektronik Ar-Ge Merkezi” kurulum sürecini başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Dünyanın tercih ettiği Türk markası

2016 yılından bu yana hızlı bir büyüme hamlesi içinde olduklarını vurgulayan Şakar, “Son 3 yılda şirketimizin büyüme ortalamasını yüzde 20’ye çıkardık. 2018 yılında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 büyüme gerçekleştirdik. Fabrikamızdaki yeni yatırımımız ve artan Ar-Ge çalışmalarımızın etkisiyle 2020’de yüzde 10 ila 15 arasında büyümeyi, bugün itibariyle yüzde 50 olan toplam ihracat oranımızı ise yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yurt dışı faaliyetlerimizi genişleterek trafo ve elektronik ürünler alanında dünyanın tercih ettiği global bir Türk markası olma yolunda hızla ilerliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.