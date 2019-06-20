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Dünyanın gözü yerli silahımız WATTOZZ’un üzerinde

Milli Teknoloji hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor.

Dünyanın gözü yerli silahımız WATTOZZ’un üzerinde

Milli Teknoloji hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:13
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Dünyanın gözü yerli silahımız WATTOZZ’un üzerinde

Bugüne kadar Balkan Ülkeleri, Afrika Ülkeleri ve Malezya, Endonezya, Singapur, Vietnam gibi Aysa Ülkeleri ile yüklü miktarlarda satış anlaşmalarına imza atılan Türk yapımı Wattozz Silahı için şimdi de Arjantin ile anlaşma imzalandı.

Dünyanın ilk ve tek kablosuz olarak ateş edilebilir elektroşok silahı olma özelliği taşıyan Wattozz tamamen yerli ve milli.

Arjantin Buenos Aires Diacrom savunma sanayi firması temsilcisi Alfredo Brenner Milli silahımız Wattozz’un gelişimini uzun zamandır takip ettiklerini ve Türk mühendisleri bu büyük başarıları için kutladıklarını söyledi. Brenner, Türk yapımı Wattozz silahının ölümcül olmayan silahlar arasında kısa zamanda zirveye oturduğunu ve Wattozz varken artık polis teşkilatları tarafından Amerikan yapımı rakip silahın tercih edilmesinin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Silahın üreticisi Albayraklar Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ise Wattozz ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

‘’Bizler Wattozz’u icat edene kadar Dünya’da iki çeşit elektroşok cihazı bulunmaktaydı. Birinci çeşit temas ile etki eden Stun Gun dediğimiz kişisel savunma amaçlı sıradan elektroşok cihazları; diğeri ise nitrojen gazı ile çalışan ve elektriği kısa mesafelere uçlarına bakır kablolar bağlı dart okları vasıtasıyla hedefe iletebilen ateş edilebilir Amerikan yapımı elektroşok silahı idi.

Bakır kabloların havada önlenemez açılımından dolayı bu silahla istenilen noktaya hedef almak mümkün olmuyordu ve yaklaşık 1,5 metre mesafeden sonra havada kontrolsüzce ilerleyen ve 60 santimetreye yakın dağılmalar yapan dart iğneleri insanların yüz, göz ve boyun bölgelerine saplanıp ağır yaralanmalara sebep oluyordu.

Yerli ve Milli Wattozz silahımız ise basınçlı gaz veya barut kullanmadan mekanik fırlatma sistemi ile elektriği 8 metre mesafeye enerji yüklü modüller vasıtasıyla kablosuz olarak ve istenilen noktaya gönderebilen ayrıca voltajın süresini ve dozunu radyo frekansı sayesinde uzaktan kontrol edebilen Dünyadaki ilk ve tek elektroşok silahıdır dedi.

Wattozz için Almanya, Güney Kore, İspanya, Brezilya gibi bir çok Ülke ile temaslarının sürdüğünü belirten Albayrak Wattozz’un Dünya üzerinde yakalamış olduğu başarıdan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.’’

Adnan Albayrak, ‘’Başarılı olacağımızdan emindim ancak açık yüreklilikle söylüyorum Wattozz’un bir Dünya markası haline geleceğini tahmin edemezdim dedi ve gelen olağanüstü siparişlerin karşılanabilmesi için Türkiye’nin farklı şehirlerinde hızlıca birkaç ayrı seri üretim fabrikası açmayı planladıklarını, bu yüzden Wattozz’u yerli ve yabancı yatırımcılara açma kararı aldıklarını sözlerine ekledi.’’

Son Güncelleme: 20.06.2019 18:23
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