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Digitallica'nın artırılmış gerçeklik uygulaması, Arçelik ve Beko bayilerinde

Arçelik ve Beko bayilerine gelişim fırsatları sunan Arçelik Türkiye Perakende Akademisi için Digitallica tarafından artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanılarak hazırlanan ürün eğitimi uygulaması, bayiler tarafından çok beğenildi. Digitallica’nın sadece Arçelik ve Beko bayilerine özel hazırladığı uygulamayı kullanan bayiler; uygulamayı telefon ya da tabletlerine indirerek ürünleri, masalarında duruyormuş gibi her açıdan inceleyebiliyor, etrafında dönebiliyor, istedikleri gibi büyütüp küçülterek her detayına hakim olabiliyorlar.

Digitallica'nın artırılmış gerçeklik uygulaması, Arçelik ve Beko bayilerinde

Arçelik ve Beko bayilerine gelişim fırsatları sunan Arçelik Türkiye Perakende Akademisi için Digitallica tarafından artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanılarak hazırlanan ürün eğitimi uygulaması, bayiler tarafından çok beğenildi. Digitallica’nın sadece Arçelik ve Beko bayilerine özel hazırladığı uygulamayı kullanan bayiler; uygulamayı telefon ya da tabletlerine indirerek ürünleri, masalarında duruyormuş gibi her açıdan inceleyebiliyor, etrafında dönebiliyor, istedikleri gibi büyütüp küçülterek her detayına hakim olabiliyorlar.

17 Mayıs 2019 Cuma 16:21
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Digitallica'nın artırılmış gerçeklik uygulaması, Arçelik ve Beko bayilerinde

Türkiye’de bayi ürün eğitimlerinde bir ilk olan uygulama, firmaların teknolojiyi eğitim amaçlı kullanmaları anlamında önemli bir adım olma özelliği taşıyor. Artırılmış gerçekliğin kullanılması özellikle büyük ve pahalı ürünleri olan markalara lojistik, zaman ve maliyet açılarından büyük avantajlar sağlıyor. Böylece yeni bir ürün piyasaya çıkmadan önce, bayi çalışanlarını sınıf içi eğitimlere, sunumlara çağırmak ya da ürünü tüm bayilere göndermek gibi mecburiyetleri ortadan kaldırıyor.

Digitallica kurucusu Emre Güleçoğlu, “Arçelik Türkiye, markaları için teknolojiyi bu alanda kendi ürünleri için kullanarak, sektöründe yine öncü bir duruş sergilemiştir. Bayilerin ürünleri her detayıyla adeta önlerindeymiş gibi inceleyebildikleri bu artırılmış gerçeklik ile hazırlanan ürün eğitimleri için önce ürünler 3D olarak modellendi. Ekibimizdeki yazılımcı arkadaşlarımız bu modelleri artırılmış gerçeklik ortamına aktarıp etkileşim olacak kısımların kodlamalarını yaptılar. Kapağa dokunduğunuzda açılması, ocağın düğmesini çevirdiğinizde ocağın yanması gibi... Böylece Arçelik ve Beko bayileri bütün ürünleri tüm detaylarıyla inceleyebiliyorlar ve uygulamayı bayilerine sunan firma da, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi pahada ve yükte ağır ürünleri bayilere göndermek ya da bayileri ürün eğitimleri için fiziki sınıf içi eğitimlere götürmek durumunda kalmadan mükemmel bir ürün eğitimi deneyimi sunabiliyor. Firmalara, çalışanlara ve bayilere lojistik, zaman ve maliyet anlamında büyük fayda sağlayan artırılmış gerçeklik uygulamalarının yakın zamanda bayi, müşteri ve personel eğitimlerinde çok daha fazla kullanıldığını göreceğiz.

Digitallica olarak bu alanda firmalara özel e-eğitim çözümleri sunan az sayıda şirketten biriyiz. Kurulduğumuz yıldan bu yana 100’den fazla firmaya, 400’den fazla özel eğitim çözümleri ve projeleri ürettik, teslim ettik. Digitallica 2015’in Ağustos ayında faaliyete geçmiş, sektörün en genç ve en hızlı büyüyen dijital eğitim ajanslarından biri durumundadır. Kuruluşu ile birlikte özellikle pazarda ihtiyaç duyulan özel içerik tasarımı eğitimlerine odaklanmıştır.

Bu eğitimleri üretirken bize kurumsal hayatta yurt dışında ödül kazandıran bakış açımızla ilerlemeye devam ediyoruz. Kullanıcıların sadece ileri tuşuna bastığı, Powerpoint sunumlarından devşirme, “zombi learning” olarak adlandıracağımız eğitimlerden ziyade, kullanıcı deneyimlerinin evrildiği yöne paralel, buralarda oluşan beklenti ve alışkanlıkların dijital eğitimlere adapte edilmesine odaklanıyoruz. Kullanıcılar müthiş bir bilgisayar oyunu oynadıktan sonra, oradaki görsel kalite, kurgu derinliğini ister istemez karşılaştığı dijital eğitimlerde de arıyorlar. Bu beklenti ile gelen kullanıcıya zengin bir deneyim ve modern bir tasarım sunmadığınız durumda, içeriğiniz ne kadar kıymetli olursa olsun öğrenmeye etkisi ne yazık ki olumsuz olabiliyor.

Digitallica olarak, 2019 yılı itibariyle özellikle AR(Artırılmış Gerçeklik) – VR(Sanal Gerçeklik) ortamları kullanılarak üretilen eğitimlere ağırlık veriyoruz. 2019’un sonuna doğru ise özellikle yurtdışındaki projelerimizin hayata geçtiğini ve kullanıcılarımızla buluştuğunu göreceğiz.”dedi.

Digitallica, şimdiye kadar 100’den fazla müşterisine ve 400’den fazla proje hazırladı ve teslim etti.  Digitallica müşterleri hemen her sektörden olmakla birlikte, özellikle Bankacılık-Finans, Teknoloji ve Perakende sekörlerinde faaliyet göstermektedir.

Son Güncelleme: 17.05.2019 16:28
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