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Çin akıllı şehirler için 38.9 milyar dolar yatırım yapacak

International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan son rapora göre, Çin’in akıllı şehirler için yapacağı yatırımlar, 2023 yılına kadar 38.92 milyar doları geçecek.

Çin akıllı şehirler için 38.9 milyar dolar yatırım yapacak

International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan son rapora göre, Çin’in akıllı şehirler için yapacağı yatırımlar, 2023 yılına kadar 38.92 milyar doları geçecek.

16 Temmuz 2019 Salı 13:44
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Çin akıllı şehirler için 38.9 milyar dolar yatırım yapacak

IDC raporuna göre, geçen yıl Çin Pekin ve Shangai’ye yaptığı yatırımlarla dünya çapındaki akıllı şehirler harcamalarında beşinci sırada yer aldı.
 
IDC, 2019-2023 döneminde esnek enerji ve altyapı projeleri, veri güdümlü kamu güvenliği ve akıllı ulaşım gibi öncelikli alanlar toplam yatırımların yarısından fazlasını oluşturacak.
Bu büyümeye karşın 2019 yılında yüzde 43 olması beklenen yatırım büyüme oranının 2023’te yüzde 37’ye düşeceği tahmin ediliyor.
 
Şirket, önümüzdeki 5 yıl içinde akıllı şehirlerin çeşitleneceğini belirtiyor, bu çeşitliliği de daha fazla bağlantı, verilerin daha şeffaf hale gelmesine bağlıyor.

 

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